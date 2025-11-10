El sportinguista Juan Otero intercambia la camiseta con Vinícius Los dos jugadores coincidieron en Madrid y evidenciaron una buena relación en sus redes sociales

Javier Barrio Gijón Lunes, 10 de noviembre 2025, 23:57

Juan Otero, futbolista del Real Sporting de Gijón, publicó esta noche en sus redes sociales una fotografía junto al futbolista del Madrid Vinícius Júnior. El futbolista rojiblanco posa sonriente con la camiseta del brasileño. El '7' del Madrid, mientras, lo hace con la elástica del colombiano, con el número '19'.

Los dos futbolistas habrían coincidido en Madrid. En la publicación, además, los dos aprovechan para intercambiarse algún guiño en los comentarios que acompañan a la imagen, evidenciando una buena relación entre.

Otero se recupera estas semanas de una lesión. Este lunes, en ese sentido, ya se le vio realizando carrera continua en el campo número 2 de Mareo. La previsión es que a finales de mes o, ya en los primeros días de diciembre, pueda estar a disposición de Borja Jiménez.