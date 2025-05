Juan Otero: «Entiendo a la afición, es normal que estén frustrados con la temporada que hemos hecho»

José L. González Martes, 20 de mayo 2025, 15:03 Comenta Compartir

Con lágrimas en los ojos acabó el partido de Málaga Juan Otero. El atacante del Sporting de Gijón vio cómo, después de adelantar a su equipo con un gran remate de cabeza, el conjunto andaluz acababa por darle la vuelta al marcador. En el césped de La Rosaleda, el colombiano derramó unas lágrimas que explicó en la sala de prensa de Mareo. «Fueron de frustración porque empiezas ganando el partido y te lo voltean al final».

Esa misma sensación es la que acumula la afición. Un sector de la misma liderado por la Grada de Animación ha convocado una protesta para escenificar el domingo ante el Cartagena el enfado por la deriva de un club que en las últimas cuatro temporadas ha peleado tres veces por no descender y una por intentar subir a primera. Juan Otero es consciente de la situación. «Los entiendo. Es normal que estén frustrados con la temporada que hemos hecho. Hasta yo estaría cabreado».

La tranquilidad ha llegado al vestuario después del empate entre el Castellón y el Eldense, un resultado que da de forma matemática la permanencia al Sporting de Gijón. El tiempo que se abre ahora es de cambio y reflexión. «El año que viene hay muchas cosas a mejorar. No podemos cometer errores tontos, porque al final los pagas». En el apartado de los debes del equipo anota Juan Otero también la necesidad de ser constantes. «Soy de las personas que piensa que hay que ir partido a partido, no pensar que por estar arriba vas a ascender. Puedes arrancar arriba y en tres partidos estar último. Es una de las cosas a mejorar, no pensar que estamos arriba y relajarnos».

La campaña del equipo ha sido mala, pero en lo personal Juan Otero lleva anotados su máximo histórico desde que es jugador profesional, un dato que a él mismo le sorprende. «Al no ser 'nueve', hacer doce goles en una liga tan competitiva es un logro muy importante». El atacante colombiano confesó además que, para jugar en la línea de vanguardia, se siente más cómodo si lo hace con un segundo delantero. «Soy mucho de picar al espacio y con otro compañero los centrales están más ocupados. Cuando estás solo te toca chocar más y así es más complicado».

Juan Otero valoró además la llegada de Asier Garitano al banquillo, un entrenador que seguirá la próxima temporada. «Con él mejoramos un poco, veníamos de una racha negativa. Ganamos dos partidos y mejoramos un poco. Nos pasó de todo esta temporada. Estoy tranquilo con lo que ha hecho». El partido contra el Cartagena tendrá además un componente muy especial: la despedida de José Ángel Valdés 'Cote' de El Molinón. «Es jodido despedirse con una temporada así. Él tomó su decisión y es respetable. Ojalá lo despidan bien».

