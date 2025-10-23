El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Juan Otero, ayer, en el campo número 1 de Mareo, posando para EL COMERCIO. JUAN CARLOS ROMÁN

Juan Otero, futbolista del Sporting de Gijón: «Cuando tiro un penalti no pienso en nada, agarro un palo y le pego fuerte»

«Borja Jiménez lee muy bien los partidos, quiere que tengamos el balón. Si estamos a mil siempre, vamos a descontrolarnos»

Javier Barrio

Javier Barrio

Gijón

Jueves, 23 de octubre 2025, 02:00

Las musculosas piernas de Juan Otero (Sipí, Colombia, 1995) custodian una orgullosa cultura del esfuerzo forjada desde la niñez. «Muchas veces tenía que salir ... corriendo porque escuchaba los tiros de la guerrilla. Me tocaba correr como una gacela», recuerda el delantero del Sporting de Gijón, bigoleador en Valladolid, en una charla con EL COMERCIO. Quizá por eso, porque nunca lo ha tenido fácil, Otero camina por la vida sin retrovisores. Perseverante, no tiene un gramo de pusilanimidad en su carácter. «Si fallo, al otro día me levanto, vuelvo y lo intento. Nunca me quedo estancado. Si no, me hundiría. Esto es la vida», sentencia.

