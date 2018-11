«Jugamos ante un rival necesitado de puntos», dice Muñiz Sábado, 10 noviembre 2018, 02:49

Juan Ramón Muñiz es muy consciente del momento en el que se va a enfrentar al Sporting. El técnico asturiano aseguró ayer que «sabemos que vamos a jugar como en Pamplona, contra un equipo necesitado de puntos». Sobre la situación que vive el sportinguismo, el preparador afirmó que «desde fuera vemos que no es grave, pero allí piensan de otra manera». Muñiz volvió a comentar, tal y como hizo en la entrevista que concedió a EL COMERCIO que será un encuentro muy especial para él: «Nací y me crié en Gijón, y toda mi familia es de allí. Si no siento algo especial es que sería de piedra. Echaré de menos a Quini. No olvido el pasado».