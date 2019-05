«Estamos más juntos que nunca» Isaac Cofie, ayer. / A. GARCÍA «¿Sentir presión los jugadores? El que no esté convencido puede alzar la mano y quedar fuera, pero estamos dentro», asegura Cofie J. B. GIJÓN. Viernes, 10 mayo 2019, 03:02

Cada vez más suelto con el castellano, Isaac Cofie aprovechó ayer su intervención para trasladar un mensaje de fuerza desde el interior del vestuario en el tramo más delicado de la temporada. «En este momento estamos más unidos que nunca porque solo así podremos llegar a nuestro objetivo», aseguró el ghanés, «convencido» de que el Sporting revertirá su situación y sacará adelante los cuatro partidos que le quedan por disputar para remontar en la clasificación.

«Después del partido en Mallorca estábamos todos decepcionados, pero no hay otra que seguir luchando», reconoció de primeras el futbolista rojiblanco, convertido en una pieza clave en el once de José Alberto y que no se cansó de redirigir sus respuestas y su atención hacia el partido de mañana. «Nuestro objetivo es intentar ganar todos los encuentros que quedan», concedió, pero «ahora no podemos pensar en eso, sino en este sábado y en intentar ganar al Lugo». Y ese cortoplacismo lo hizo extensible a su situación personal, preguntado por si estaría dispuesto a seguir en Segunda, aunque tiene contrato para la próxima temporada: «El que piensa en el futuro significa que no tiene un objetivo. En este momento lo tenemos y no pienso que sea bueno estar pendiente de lo otro».

«Dar todo nuestro corazón»

También confirmó la fortaleza mental del vestuario, pese a la situación, cuestionado por si la presión y obligatoriedad de tener que ganar mañana pasaría factura a los jugadores. «El que no crea, el que no esté convencido, puede alzar la mano y quedar fuera, pero estamos todos dentro y con mucha hambre. Tenemos que intentar llegar a nuestro objetivo ganando», aseguró. Agarrado a los ejemplos de la 'Champions' de esta semana -«cuando uno cree, es posible», dijo-, anticipó la dureza del choque: «La diferencia es que tenemos que mostrar más hambre que el Lugo y dar todo nuestro corazón».