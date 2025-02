Licencia para soñar en Fuenlabrada

JAVIER BARRIO GIJÓN. Lunes, 24 de mayo 2021, 01:53 Comenta Compartir

Hoy es el día 'D' para el Sporting. Una de esas jornadas de fútbol de funambulismo y cuidado extremo. La tropa de David Gallego se juega en el Fernando Torres de Fuenlabrada, el templo de 'El Niño', el ser o no ser. Una victoria ... podría tener un efecto decisivo. Porque si la acompañase un costalazo del Rayo, que a la misma hora se juega el curso en Castalia, el Sporting será equipo de 'play off'. Si no, todo quedará sujeto a lo que pase en el último día del campeonato regular. Pero mientras que no se sepa el resultado de Castellón, una derrota de los gijoneses hoy también podría ser casi letal. Ya no hay red para amortiguar caídas en un día de blancos y negros. Solo dos escenarios favorable: ganar o, en un caso extremo, mejorar o igualar por lo menos el resultado del Rayo.

Todo en noventa minutos de alta tensión. Y frente a un rival sin horizontes, pero que rechaza todavía la tumbona. Hace un par de jornadas ya despeinó al Rayo, que terminó con un buen susto metido en el cuerpo. Entonces, el grupo de Iraola acabó suplicando el final con dos jugadores más sobre el césped y pese a que contó con dos penaltis para ponerse en cabeza en el partido (1-2). No anuncia mucho relajo el Fuenlabrada de José Luis Oltra, que despide la temporada en su campo. Un oponente muy físico, duro de roer. Con altura para castigar en las estrategias. Por eso, Gallego tiene en los últimos días la mosca detrás de la oreja con esta contienda, presagiando una noche de apretar los dientes. Y por eso ayer, antes de embarcar y coger un vuelo chárter hacia Madrid, reclutó a todos los disponibles. Ya contaba con Marc Valiente y Cumic. Y tras el entrenamiento confirmó la vuelta de Campuzano 36 días después. Toda la caballería, salvo Guille Rosas, sancionado, y Pablo Pérez, lesionado. La convocatoria con mayores opciones ofensivas del último mes. Al ataque. Con todo, la inclusión del delantero catalán no parece que vaya a tener eco en el once titular. Incluso apunta más a una alternativa en caso de emergencia en Fuenlabrada. No se espera una sacudida gigantesca en el equipo, más bien una continuidad con matices del que derrotó con el corazón en la boca a Las Palmas. La titularidad de Bogdan por Guille Rosas es obligada, con la mayor duda ubicada en el centro del campo. Javi Fuego, que descansó en el último partido, y Gragera se disputarán una plaza en el once junto a Pedro. Pathé Ciss y Nteka Los rojiblancos tratarán de embestir a un rival con la temporada resuelta, en la nada de la clasificación, pero con capacidad para poner en aprietos a cualquiera. Sin Sekou y Óscar Pinchi, con la duda de Soti, Oltra recupera a dos pesos pesados en su esquema: Pathé Ciss y, sobre todo, Randy Nteka, su máximo goleador. Un portento físico atacando desde la segunda línea. Un oponente con musculatura y mucho peligro, custodio de tres puntos que podrían ser decisivos. Sporting a la lucha, batalla sin cesar. Más que nunca.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión