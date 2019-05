«El línea me pidió perdón por su error en el gol» Álex Alegría pugna por un balón aéreo con dos rivales. / PADILLA Carmona desvela que el asistente se disculpó por no señalar fuera de juego en el primer tanto del Mallorca | «Hay opciones de 'play off', pero en la vida hay que ser realistas», afirma un afectado Babin tras la derrota en Mallorca ANDRÉS MAESE GIJÓN. Lunes, 6 mayo 2019, 04:10

Las lágrimas de Diego Mariño en los pasillos de Son Moix por la impotencia de haber caído lesionado dieron paso a un desfile de futbolistas rotos tras una derrota dolorosa en un partido clave para los intereses del Sporting.

Si Diego Mariño no pudo contener las lágrimas, a Babin le costó llegar al autocar del equipo por la desilusión de un resultado que deja muy tocado al vestuario. «Después de una derrota clave, nadie está contento, es lo que toca», comentó el central.

Crítico como es habitual en él cuando el equipo no logra hacer los deberes, el zaguero puso los pies en el suelo en un momento delicado. «¿Que si hay opciones de 'play off'? Claro que las hay, pero en la vida hay que ser realista y lo que hacemos no es suficiente», afirmó. Babin aludió a los dos puntos sumados en las tres últimas jornadas. «Estoy muy afectado, ya no tenemos margen de maniobra y tenemos que ganarlo todo», continuó uno de los líderes del vestuario rojiblanco, que reconoció que «nos pasaron por encima tanto en la primera media hora como en la segunda parte».

Su análisis fue duro y contundente: «Tenemos que recapacitar porque no tiramos a portería. Fue un partido de sufrimiento en el que ni Peybernes ni yo podemos despejar todas las jugadas».

Ninguno de los dos pudo evitar ni el tanto de la victoria ni el que marcó Bludimir para estrenar el marcador. Un gol que no debió subir porque el delantero se encontraba en claro fuera de juego que no señaló el colegiado. Sobre la decisión arbitral, Carmona desveló tras el partido que «el línea me pidió perdón por su error». El extremo añadió al respecto que «en el túnel de vestuarios se disculpó, pero son errores que puede cometer cualquiera».

El mallorquín, que regresaba a su casa con la camiseta del Sporting, se mostró algo más esperanzado con la recta final del campeonato. «Hay que pelear, pensar en el siguiente partido, intentar sacarlo y luchar para ver si podemos llegar al sexto puesto», destacó.

Sobre el duelo en Son Moix, Carmona lo describió con un choque de «mucha tensión en el que pasó de todo». Sobre todo en la segunda parte, cuando al Mallorca se le anularon dos tantos -bien anulados- y Diego Mariño abandonó el terreno de juego por lesión.

El lugar del gallego lo ocupó Dani Martín, que aseguró sentirse «triste» por la desafortunada caída de su compañero. El canterano no pudo evitar el tanto de la victoria del Mallorca porque, dijo, «lo vi tarde y además pasó entre las piernas de Peybernes».

Pese a que se resaltó su intervención en un mano a mano con Aridai en el que evitó un tanto del rival, el propio futbolista recordó que «esa jugada llegó porque justo antes le pegué mal al balón». Ahora tiene por delante, el final de la Liga.