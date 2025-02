La llegada de Miera al banquillo

Tal día como hoy, pero de hace 45 años, se conoció el fichaje de Vicente Miera como entrenador del Sporting. La negociación fue rápida. Era ... el objetivo de Enrique Casas, quien era sabedor de que su continuidad en el Oviedo era casi inviable. El cántabro tenía a algunos jugadores oviedistas molestos con sus férreos métodos y también existían diferencias económicas. El 29 de mayo de 1976 rompió con el club azul. Se lo comunicó al presidente José María Velasco y, a continuación, dio el visto bueno a la propuesta rojiblanca.

A Miera le gustó el proyecto gijonés. Coincidió con la puesta en marcha de Mareo, aunque al principio hubo que usar otros campos para entrenar. El Molinón no podía pisarse para mantenerlo en unas condiciones inmejorables para los partidos, circunstancia esta que conocía de su etapa de futbolista en Gijón. El Sporting le pagaba mejor que el Oviedo. En su primer contrato tenía una ficha de 13.200 euros, un sueldo mensual de 360 euros, la vivienda a cargo del club y primas dobles.

EL COMERCIO, en una información firmada por el recordado Jenaro Fernández Allongo, desveló el día 30 de mayo el fichaje de Vicente Miera por el Sporting. Sorprendió porque había descendido con el Oviedo. Oficialmente no hubo conversaciones previas, pero el cántabro conocía todos los detalles del plan de Casas. El delegado José Luis Ortiz fue quien lo puso en contacto con Viejo Feliú, quien antes había tanteado al agente de Felipe Mesones, pero no gustaron unas declaraciones del técnico argentino sobre la reestructuración de la plantilla.

Miera aterrizó en el banquillo rojiblanco con 36 años. Su recorrido era corto. Había hecho prácticas en el Perines de Santander y en la Selección Cántabra Juvenil. Después estuvo una temporada en el Langreo, en Tercera, y dos en el Oviedo, en Primera.

El 29 de mayo, cuando Miera rompió con el Oviedo y dio su conformidad al Sporting, el objetivo de Ángel Viejo era mantener la noticia en secreto. Aquel día, el presidente rojiblanco no acudió a una cita vespertina con el resto de directivos. Quería evitar comentarios sobre el futuro entrenador. El fichaje se oficializó el 31 de mayo. Coincidió con el último entrenamiento de Sinibaldi.

El nueve de junio firmó el contrato con el Sporting y el catorce de julio inició la pretemporada. La primera innovación de Miera fue buscar altura para los primeros trabajos físicos del curso con una semana en la localidad leonesa de Puebla de Lillo. Los años siguientes elegiría Cervera de Pisuerga.

Coincidiendo con la llegada de Miera se produjo la salida de Garzón, quien se mostró dolido con la decisión técnica. Lamentó que hubiera capillitas. Fue la cuarta baja. Antes se conocieron las de Fabián, que regresó al Calvo Sotelo; De Diego, que recalaría en el Ensidesa, y Herrero II, fichaje del Racing de Santander. Después le tocó al portero Abelardo, quien volvió a Valencia, al Quart de Poblet. Aunque el técnico cántabro tuvo referencia de las bajas, la planificación técnica estaba encauzada.

El primer fichaje y único de Miera fue Joaquín, centrocampista del Deportivo Gijón, el filial rojiblanco. Desde el primer momento se convirtió en una debilidad del montañés. Completaron la plantilla el portero Rivero y el extremo Toni. Cundi se fue a los Juegos Olímpicos de Montreal y a la 'mili', así como el cancerbero Nacho. Tres días antes de empezar la Liga se produjo el traspaso de Churruca al Athletic, que incluyó la cesión de Núñez. Miera no lo esperaba.

Varios jugadores se sometieron a prueba, pero ninguno le convenció. Miera tenía claro que si no venía alguien mejor que lo de casa no había fichajes. A media temporada, a la vez que mandaba al brasileño Alcántara al filial al no contar con él, ascendió a Abel.

El preparador cántabro aplicó en el Sporting unos métodos de trabajo con mucha disciplina, a lo que no había costumbre. Con Miera el Sporting logró el quinto ascenso del Sporting a Primera, lo metió por primera vez en la Copa de la UEFA y lo hizo subcampeón de Liga. Después tendría una segunda etapa menos brillante. En total dirigió al Sporting 166 partidos ligueros, 43 de la Copa y seis de la UEFA. Fue el entrenador de la época dorada.