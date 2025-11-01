Varapalo para el Sporting de Gijón: «Loum va a estar de baja hasta el final de la temporada, no contaremos con él» Borja Jiménez desvela la magnitud de la lesión del centrocampista que dice adiós a la Liga

Andrés Maese Gijón Sábado, 1 de noviembre 2025, 13:53 Comenta Compartir

Se confirmaron los peores pronósticos para el Real Sporting de Gijón. Mamadou Loum no volverá a jugar esta temporada. «Siendo muy positivos podría llegar al final del año», comentó Borja Jiménez en Mareo. «Hablé con él después de la operación, pero probablemente va a estar de baja hasta el final de la temporada. No contaremos con él», continuó el preparador.

La ausencia del rojiblanco deja abierta la posibilidad de que el Sporting acuda al mercado libre para cubrir la baja del mediocentro. «Si hay algún jugador interesante lo firmaremos», indicó al respecto.

La semana ha sido intensa y por el momento no ha «hablado nada con los dirigentes», apuntó. Pero la próxima semana el Sporting sondeará el mercado para ver las opciones que se abren de cara a reforzar la medular.

Con Loum al margen y sin Otero, Dubasin, Gaspar Campos y Corredera, Borja Jiménez encara uno de los encuentros más complicados de la temporada. Un gran rival con varias ausencias importantes. «Independientemente de quiénes sean los jugadores, el Sporting tiene que intentar ser el mismo. Jugamos en casa con nuestra gente que entiende que mañana es u n partido en el que los vamos a necesitar. La idea es la misma con distintos nombres», apuntó sobre lo que espera ver en el campo.

La novedad en la citación son los jugadores de la cantera. Manu Rodríguez y Nico Riestra se vestirán mañana de corto. «En la convocatoria solo van futbolistas que creemos que pueden jugar. Los jóvenes tienen que participar. Manu es dinámico, agresivo con la pelota y sin ella. Salimos muy contentos ya no solo del partido, sino por los entrenamientos que hizo con nosotros», puntualizó.

Sobre el caso de Riestra, que no jugó con el filial, Borja explicó que pudo ver «dos veces al juvenil en directo». «Creemos que puede aportarnos como hizo el otro día. El club en ese aspecto nos da total libertad. Creen en los pasos firmes que tienen que dar los jugadores y nos respetan. Lo importante es el talento que uno puede tener. Y en este proceso tiene que disfrutarlo y si tiene minutos, tiene que aprovecharlos», ha dicho.