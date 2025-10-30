Loum, con una rotura del tendón de Aquiles, baja para varios meses en el Sporting El mediocentro será operado hoy y, a partir de ahí, el club establecerá los plazos para su vuelta y valorará la conveniencia o no de acudir al mercado

Javier Barrio Gijón Jueves, 30 de octubre 2025, 19:34

La expedición del Sporting se fue del Hermanos Antuña el miércoles con bastante preocupación. «La peor noticia», recordó un par de veces Borja Jiménez, serio, era la baja de Mamadou Loum, titular contra el Caudal hasta que una lesión en el tendón de Aquiles le dejó en fuera de juego en el tramo final del calentamiento. Las pruebas a las que fue sometido ayer confirmaron que el problema del mediocentro no era una cuestión menor, sino una lesión de gravedad.

El club confirmó que el jugador sufre una rotura del tendón de Aquiles izquierdo. Será intervenido hoy mismo y, con la operación, se arrojará algo de luz sobre los plazos para su vuelta y, también, sobre si el club decidirá acudir al mercado de jugadores libres si la baja entra en la categoría de larga duración. Lo que es seguro es que Loum estará varios meses fuera. En el club, con el jugador muy afectado, mantenían la prudencia y evitaban especulaciones.

En sentido inverso está Jesús Bernal, quien ya tiene el alta médica, pero no competitiva. Este último se espera que lo reciba dentro de un mes, en diciembre, pudiendo entonces ser un futbolista más para Borja Jiménez.

El equipo, por otra parte, comenzó a preparar ayer el partido del domingo contra Las Palmas (El Molinón, 16.15 horas), que afrontará muy mercado por las bajas. Jiménez no podrá contar con Otero, Gaspar, Christian Joel y Mamadou Loum. Tampoco con los sancionados Álex Corredera y Dubasin, además del citado caso de Jesús Bernal. De los lesionados, Gaspar podría ser recuperable para el partido contra el Mirandés de la próxima jornada. No parece grave su lesión. Ayer, de hecho, realizó ya carrera continua, pero hay poco margen con el partido del domingo.

Radical del Valladolid

Frente a la ausencia de todos estos jugadores, el técnico, que hizo un ensayo durante un partidillo con el Sporting Atlético, abulense deslizó el miércoles la posibilidad de volver a contar con jugadores del filial en la convocatoria. Jiménez, en ese sentido, mantuvo ayer a Carlos Hernández, Iker Martínez, Álex Diego, Nico Riestra y el gallego Manu Rodríguez.

Por otra parte, la delegación del Gobierno en Valladolid informó de la detención de un aficionado radical del equipo pucelano, en la previa de la visita del Sporting a Zorrilla, por lanzar una piedra de grandes dimensiones contra un grupo de seguidores del Sporting, siendo neutralizada por un agente. Fue detenido días después, se le tomó declaración y fue puesto en libertad.

