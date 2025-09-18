El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Lucas Perrin, jugador del Sporting de Gijón, con su característico gesto para las celebraciones, posando para EL COMERCIO en el campo número 1 de Mareo. PALOMA UCHA

Lucas Perrin, futbolista del Sporting de Gijón: «Me gustan mucho los duelos, el contacto, estar cerca de mi delantero»

«Si tuviéramos dudas después de solo cinco jornadas haríamos una temporada de mierda. Tenemos una mentalidad fuerte»

Javier Barrio

Javier Barrio

Gijón

Jueves, 18 de septiembre 2025, 07:17

«Lucas», a secas, se presenta un cercano y simpático Lucas Perrin (Marsella, 1998), al que hacen justicia los comentarios que salen de Mareo. Aunque ... el último partido contra el Burgos afeó un poco la imagen de este Sporting de Gijón, el defensa galo, que concede su primera entrevista a EL COMERCIO, ha caído de pie en Gijón. Juega con esa energía espartana que siempre ha encandilado a El Molinón y frunce el ceño, ambicioso, ante los retos de la temporada. «¡Perrin, Perran, cada día te quiero más!», le canta ya la grada. Le gusta el terreno que pisa y quiere ir más allá en su adaptación. Ha solicitado, de hecho, poder expresarse en castellano, con el que se maneja muy bien, y no aferrarse al francés.

