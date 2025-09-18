Lucas Perrin, futbolista del Sporting de Gijón: «Me gustan mucho los duelos, el contacto, estar cerca de mi delantero»

«Lucas», a secas, se presenta un cercano y simpático Lucas Perrin (Marsella, 1998), al que hacen justicia los comentarios que salen de Mareo. Aunque ... el último partido contra el Burgos afeó un poco la imagen de este Sporting de Gijón, el defensa galo, que concede su primera entrevista a EL COMERCIO, ha caído de pie en Gijón. Juega con esa energía espartana que siempre ha encandilado a El Molinón y frunce el ceño, ambicioso, ante los retos de la temporada. «¡Perrin, Perran, cada día te quiero más!», le canta ya la grada. Le gusta el terreno que pisa y quiere ir más allá en su adaptación. Ha solicitado, de hecho, poder expresarse en castellano, con el que se maneja muy bien, y no aferrarse al francés.

–¿De quién son los ojos de su tatuaje en el antebrazo, los que utiliza en las celebraciones?

–De mi hijo. Cuando nació, sus ojos eran muy azules. Ahora, un poco más verdes. Quería hacer el tatuaje de sus ojos porque tengo ese primer recuerdo. Cuando marqué contra la Cultural, tenía que hacer el gesto. Tenemos dos hijos: una niña de cuatro años y el niño, de casi un año.

–¿Estuvo en conversaciones con el Sporting hace un año?

–Sí, el verano anterior. Diría que en los dos últimos días del mercado. Hablamos mucho con Gerardo (García). Pero el Hamburgo estaba ya ahí y había diferencia. Pero ahora, cuando Israel (Villaseñor), Gerardo y David (Guerra) me llamaron, mi decisión ya estaba tomada.

–¿Y sabía algo de Gijón?

–Había hablado con Kevin Gameiro. Jugué con él tres años en el Estrasburgo y hablábamos mucho de clubes de España. Siempre quise jugar aquí. Me gusta mucho esta liga, es 'top'.

–Pues dejó herida la última visita de Gameiro en liga a Gijón.

–Sé que marcó tres goles en diez minutos (sonríe). Me contó, pero también me dijo que el estadio era precioso, que la afición apretaba. Jugar con esta afición detrás es importante para mí.

–¿Les influyó mucho la atmósfera de El Molinón en el final del partido contra el Burgos?

–Perdíamos 0-2 y, después, llegamos a empatar. Ahí estaba convencido de que podíamos ganar. Pensaba en las ocasiones que habíamos tenido, la de 'Duba'... Creo que de diez partidos como este ganaríamos nueve. Luego, ese último gol que concedemos. Quería atacar... Di el balón a Álex (Corredera), pero era difícil de jugar. En mi cabeza solo tenía: atacar. Concedimos este gol. Es el fútbol.

–Fue un mal día en defensa y en ataque.

–La primera parte pudimos marcar ya. Tuvimos muchas ocasiones y creo que ellos solo tuvieron las de los dos goles. No sé por qué, pero no era el día. Luego, en el último gol, tres contra uno... No es normal. No sé cómo explicarlo. Un problema de concentración. Otra cosa, no sé. Es fútbol, pero no era el momento de perder. Si llegamos a ganar, con la derrota del Racing, teníamos posibilidades de ponernos primeros. Pero, bueno, quedan muchos partidos.

–¿Juega tan al límite siempre?

–Sí. Vengo de Marsella y ya sabe la atmósfera que hay. Soy un defensa y para mí es importante. Es como contra el Córdoba, en los últimos minutos, aquel 'tackle' (entrada con los pies al suelo) fue para mí mejor que un gol. Soy un defensa al que le gustan mucho los duelos, el contacto, estar cerca de mi delantero.

–¿Le marcó mucho para eso la exigencia del Olympique de Marsella, del Vélodrome?

–Si un defensa es tímido allí, está muerto. Si no hago un 'tackle' y el delantero tira y marca... ¿Qué puedo decir? Tengo que intentarlo. No puedo ser tímido.

–¿Y El Molinón encaja con su estilo de juego?

–Sí. Si estoy ganando un duelo ya escucho el ruido del estadio. Para mí eso es muy positivo. También para el resto de compañeros. Si ganas un duelo, la gente lo aprecia, lo respalda. Y todo el equipo se anima, se motiva. Tenemos a una gran afición detrás y eso es muy bueno. El otro día perdíamos 0-2 y no pitaban. Nos animaban, siempre detrás.

–La energía del ambiente.

–Si en el primer duelo voy fuerte, los aficionados están contentos. Y voy a seguir. La gente se levanta. Me encanta.

–Antes confesaba su gusto por el 'tackle'. ¿Desde pequeño?

–Cuando era más joven, antes de llegar a ser profesional, no era central.

–¿De qué jugaba?

–En el centro del campo.

–¿Un perfil Rabiot?

–Le diría como Busquets, número '6'. No jugaba como él, ¡eh! (Risas). Solo es para que me ubique. Recuperar, apretar y jugar directamente. Entonces estaba con Francia. Hubo problemas en la línea defensiva y el entrenador me dijo que tenía que jugar atrás. Y me quedé. Empecé a jugar de defensa cuando tenía 16 ó 17 años. Antes, de mediocentro.

–Ya tiene canción en El Molinón.

–(Sonríe). La primera vez que entendí que iba por mí fue ante la Cultural. Recuerdo un 'tackle' en el córner y, cuando me levanto, la escucho. Luego, al final del partido. Me gustó. No me imaginaba que después de tres partidos iba a tener una canción. Es muy bonito, pero hay que seguir.

–¿Cómo lleva el clima?

–Si tengo el tiempo de hoy todo el año, perfecto (risas). En Hamburgo no vi el sol. Ver el sol es importante, ¿no?

–Nos pasa a todos.

–Es importante. El sol te da energía, actitud. Pero este clima es perfecto. Aquí, en España, en Asturias, el clima es bueno.

–¿Cómo se lleva con Garitano?

–¿Con Asier? Muy bien. Me gusta mucho como míster. Tiene carácter. Me ha 'prohibido' jugar al medio porque para él es peligroso. En las primeras semanas me dio pequeños detalles. En la barrera, por ejemplo, cuando hay una falta. Si estoy en la barrera y, cuando salto, esto no (hace el gesto de taparse la cara y girar). Si hay sangría, hay sangría (risas). Me gusta su carácter. Es transparente y sincero.

–A Gelabert le conocía como rival, ¿no?

–Él estaba en Toulouse y yo jugaba en el Estrasburgo. Ganamos 2-0 y el segundo, si no recuerdo mal, 0-0. Es un futbolista muy técnico, es difícil apretarle con balón. En los últimos treinta metros (resopla), es muy peligroso.

–¿Puede subir este Sporting?

–Sí, claro que sí. He sentido algo diferente este verano de cuando hablamos el pasado. Gerardo, Israel y David, los tres, me dijeron: «este año tenemos que subir, vamos a intentarlo». La temporada es muy larga. Me dijeron que iban a hacer buenos fichajes, gente con experiencia. El Sporting tiene que estar en Primera.

–¿Y qué le parece el equipo?

–Me gusta. Desde el principio, desde el primer entrenamiento. Hay un buen equipo, compañeros de calidad. Jugamos al fútbol, no se dan pelotazos. Es una diferencia con respecto a Francia. Aquí corremos mucho para apretar, para jugar, por los movimientos. Me gusta.

–Su familia es muy importante para usted.

–Sí. Mi padre es policía y mi madre trabaja en el sector inmobiliario.

–A su abuelo le dedicó el gol contra la Cultural.

–Falleció este verano, unos días después de mi último partido, estando ya de vacaciones. La celebración era para él.

–Su padre y su abuelo jugaron al fútbol, ¿no?

–Llegaron a estar justo por debajo de los profesionales. Mi hermano Alexandre, también. Jugábamos juntos en Marsella, pero llegó un momento en el que no quiso. Había tenido lesiones y, después de la última, dijo: «stop».

–¿Por qué se fue del Estrasburgo? Era un jugador importante.

–El último año, tres semanas antes de que terminase la liga, me dijeron que acababa.

–¿Por qué?

–Porque era muy 'abuelo'.

–¿Cómo? ¿Cuántos años tenía?

–24 años (sonríe). Pero, bueno, creo que había pasado tres buenos años. Hablé con mi agente y pensamos que era el mejor momento para salir. Tres años estaban bien. No quería hacer un cuarto y estropearlo. Pero la explicación fue esa. Tenían dinero para fichajes, pero era muy 'abuelo' para el proyecto (sonríe). Puedo entenderlo también. Querían hacer un nuevo ciclo.

–¿Es verdad que quería dejar los estudios por el fútbol y sus padres se lo prohibieron?

–Sí. Mi padre estaba todo el tiempo con el fútbol y mi madre, con la escuela. Le dije a mi madre que no quería ir más, que quería estar en el fútbol profesional.

–¿Cuántos años tenía?

–14 años (risas). Mi madre estaba disgustada. Era un niño, ya sabe. Me llamó el Olympique para que siguiera estudiando y después, si quería, terminar. Por mi madre seguí hasta el final.

–¿Era buen estudiante?

–Sí. Si algo me gusta, sí. Por ejemplo, Historia y Geografía, me gustan. Filosofía, nada. Si estoy escuchando, si me gusta lo que estoy estudiando, sí. Tuve un año difícil. Coincidimos en la misma clase varios jugadores y estábamos juntos todo el tiempo. Después de aquel año, le dije al club que quería seguir de otra forma hasta la universidad.

–¿Qué estudió?

–No sé cómo se traduce, pero es algo relacionado con la medicina. También estuve estudiando idiomas. Pero era difícil de combinar con el fútbol.

–¿Qué supuso para usted marcar contra la Cultural?

–No pensaba que iba a marcar tan rápido. Fue muy importante para mí.

–¿Y se ve marcando mucho?

–Espero que sí (risas).

–Tienen un partido muy difícil el sábado en Almería. Es un equipo de primer nivel.

–Como nosotros. El Sporting también ha jugado en Primera. Es una liga muy difícil y si queremos subir a Primera, tenemos que jugar contra estos equipos.

–Respeto, pero no miedo.

–Eso. A nadie.

–Leí una entrevista suya en la que se describía como un jugador que no era rápido, pero con visión táctica y anticipación.

–No voy a correr como Mbappé, pero puedo trabajar en anticiparme, en leer el juego, en ver si el rival va a jugar largo y empezar a correr, en jugar con la cabeza levantada, aguantar, salir. Incluso hacer una carrera diagonal para cortar una jugada... Leer las situaciones.

–¿Se entiende bien con Pablo?

–Sí. Y con Curbelo y Kembo. Con Pablo hablo mucho por centros, apretar, salir, pases, los marcajes en los córners. Hablamos mucho en los entrenamientos. No queremos conceder goles. Contra el Deportivo fue un centro, pero contra el Burgos... Fue un día malo. Hablamos mucho de cómo podemos ser mejores.

–¿Les genera alguna duda las dos derrotas?

–Si tuviéramos dudas después de cinco jornadas haríamos una temporada de mierda. No tenemos dudas, tenemos la confianza, una mentalidad fuerte y seguimos trabajando. Tengo mucha confianza en este equipo.

–Tiene contrato con el Sporting hasta 2027. ¿Hay alguna cláusula para que pueda seguir otro año más?

–Sí. Si no recuerdo mal, creo que hay una opción si subimos a Primera. Con un ascenso, creo que seguiré un año más.

–¿Cómo es el Vélodrome?

–Si el estadio está lleno, hay 67.000 personas. La próxima semana, por ejemplo, es el clásico contra el PSG. Habrá una atmósfera caliente. Los jugadores en el campo no nos podemos escuchar. Es muy difícil jugar. La atmósfera es muy grande.

–¿Creció muy cerca del estadio en Marsella?

–A diez o quince minutos, sí. Lo conozco todo del estadio: estuve ahí (señala a la grada), luego de recogepelotas, entrando con los jugadores al campo de pequeño, en el banquillo y, al final, en el campo.

–¿Fue mucho a la grada?

–Sí, durante bastante tiempo. Mi primer recuerdo es un partido en el que estaba con mi padre. Un encuentro contra el Bastia. Creo que era 2006.

–¿Vio el partido contra el Madrid?

–(Se encoge de hombros). Es fútbol.

–¿Conoce a Pablo Longoria, el presidente del Olympique?

–Sí, sí. Mario (Cotelo) me dijo que le gustaba mucho el Sporting, pero no lo sabía.

–¿Le tocó jugar contra Mbappé?

–Sí. Todos los años. Todo el tiempo. Cuando estaba en Marsella, en juveniles, ya nos enfrentábamos. En Sub 17 jugué contra él, en Sub 19, en profesionales... Mi primer partido con el Estrasburgo fue contra él. Todo el tiempo. Jugar contra este tipo de jugador es importante.

–¿Ya era tan especial de niño?

–Tengo el recuerdo de un balón detrás de nuestra línea y Mbappé salir corriendo. Y nosotros decir: «¡Qué cabrón!».

–¿Ha tenido ídolos?

–Cuando empezaba, por mis características, me fijaba mucho en Bonucci y Hummels. Sergio Ramos es el mejor. Pero antes eran ellos dos. De Hummels, su calidad técnica. Bonucci, por su contundencia.