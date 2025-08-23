El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Un 'Gran Hermano' para dar la bienvenida a la afición del Sporting de Gijón

Luhay Hamido, presidente del Ceuta y participante en su día del popular reality, estuvo hoy con el sportinguismo

Javier Barrio

Javier Barrio

Gijón

Sábado, 23 de agosto 2025, 13:51

El sportinguismo ya está en Ceuta, donde el Sporting de Gijón jugará un partido de liga esta tarde (19 horas) por primera vez en 81 años. Peñas como Sentimiento Rojiblanco La Regence y De Madrid al Cielo, entre otras, han comenzado a llegar a la ciudad autónoma entre ayer, a media tarde, y hoy, durante la mañana, tras un largo viaje por la península y el tramo final en ferry.

Muchos de ellos se han encontrado este mediodía con Luhay Hamido, presidente del Ceuta y que en su día fue participante de una de las primeras ediciones del popular reality show 'Gran Hermano'.

Esta tarde se espera cerca de doscientos aficionados del Sporting en las gradas del Alfonso Murube, que anuncia lleno. Una de las incógnitas está en el estado del nuevo césped del estadio, que fue remodelado hace una semana.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un hombre fallece en Llanes al precipitarse desde el paseo costero de San Pedro a las rocas del acantilado
  2. 2 Estafan a jóvenes argentinos con falsas promesas de fútbol: detenido un directivo de «un modesto» club asturiano
  3. 3 Diez años de cárcel para dos individuos por estar a punto de matar a un hombre en Gijón
  4. 4 El detenido por la muerte de la avilesina Noelia González pasa su primera noche en la cárcel
  5. 5

    Los coches sin etiqueta podrán acceder a la Zona de Bajas Emisiones de Oviedo si estacionan en un parking
  6. 6

    ¿Qué les pasa a los hoteles de Asturias en 2025?
  7. 7 Herido un motorista en Gijón tras caer por esquivar a un peatón
  8. 8 «Hasta la visita de Pedro Sánchez no habían venido los hidroaviones al incendio de Degaña»
  9. 9 Condenada por prender fuego al coche en el que dormía su exnovio en Gijón
  10. 10 El duelo irrepetible entre Real Oviedo y Real Madrid

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Un 'Gran Hermano' para dar la bienvenida a la afición del Sporting de Gijón

Un &#039;Gran Hermano&#039; para dar la bienvenida a la afición del Sporting de Gijón