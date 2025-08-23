Un 'Gran Hermano' para dar la bienvenida a la afición del Sporting de Gijón Luhay Hamido, presidente del Ceuta y participante en su día del popular reality, estuvo hoy con el sportinguismo

Javier Barrio Gijón Sábado, 23 de agosto 2025, 13:51 Comenta Compartir

El sportinguismo ya está en Ceuta, donde el Sporting de Gijón jugará un partido de liga esta tarde (19 horas) por primera vez en 81 años. Peñas como Sentimiento Rojiblanco La Regence y De Madrid al Cielo, entre otras, han comenzado a llegar a la ciudad autónoma entre ayer, a media tarde, y hoy, durante la mañana, tras un largo viaje por la península y el tramo final en ferry.

Muchos de ellos se han encontrado este mediodía con Luhay Hamido, presidente del Ceuta y que en su día fue participante de una de las primeras ediciones del popular reality show 'Gran Hermano'.

Esta tarde se espera cerca de doscientos aficionados del Sporting en las gradas del Alfonso Murube, que anuncia lleno. Una de las incógnitas está en el estado del nuevo césped del estadio, que fue remodelado hace una semana.

