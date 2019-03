Luis Enrique lo tiene claro: «Evidentemente voy con mi equipo, el Sporting» EFE El técnico gijonés reconoció que su intención es seguir el duelo de rivalidad regional: «si todo va bien y ganamos» RODRIGO ERRASTI Viernes, 22 marzo 2019, 19:30

El seleccionador español, Luis Enrique Martínez, no tiene dudas respecto a su pronóstico para el derbi de este domingo, en El Molinón. El técnico gijonés, a preguntas de EL COMERCIO durante la rueda de prensa previa al partido ante Noruega, reconoció que su intención es seguir el duelo de rivalidad regional, «si todo va bien y ganamos». De lo contrario, bromeó, «estaré dándome cabezazos contra la pared y no estaré para ver fútbol». Luis Enrique asegura que está centrado en su trabajo (el equipo nacional tiene un nuevo compromiso el martes ante Malta) y tendrá poco tiempo para pensar en cuestiones ajenas. No obstante, se espera que vea el duelo rodeado de su equipo de colaboradores donde destaca un nutrido grupo de sportinguistas conocidos como Juanjo González, Joaquín Valdés, Lorenzo del Pozo, el doctor Óscar Celada e incluso el jefe de prensa, Pablo García Cuervo. Luis Enrique, con una sonrisa en el rostro, asegura que «evidentemente me gustaría que ganara mi equipo, el Sporting«.