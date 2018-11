Madrugar para la escalada

La cita de mañana tiene mucha miga para el vestuario del Sporting. José Alberto ya miraba con el rabillo del ojo a su estreno en El Molinón, amenazado por el Tenerife de Oltra, cuando asumió el liderazgo del proyecto hace algo más de una semana. Por supuesto, por la simbología del choque, responsabilizado por su presentación ante el sportinguismo que tanto ha reclamado su subida en las últimas semanas, pero especialmente por la oportunidad de reenganche que ofrece el día. Reforzados por el triunfo de Granada, tanto el técnico, como sus futbolistas, han conversado mucho en estas jornadas sobre la especial importancia que tiene diciembre en el plan de viaje, con el arranque puesto mañana.

«De lo que más hemos hablado estos días es de la importancia de encadenar esas dos victorias para coger confianza antes del parón. Tenemos que intentar estar en el 'play off' o cerca cuando empiece la segunda vuelta», concede Álvaro Traver. El Sporting quiere madrugar en la remontada, retornar a los límites de la exigencia que marca el proyecto antes de las vacaciones. «La remontada del año pasado nos tiene que servir para saber que tuvimos que remar mucho desde enero. Debemos concienciarnos de que es más fácil engancharse ya», plantea Diego Mariño.

La fuente de la inspiración es reciente. Cuando el Sporting cayó patas arriba en el rectángulo del Tartiere el 4 de febrero del curso pasado, con el punzante doblete de Mossa, faltaban 24 jornadas para el final. 72 puntos por disputar. El 'play off' se alejaba a 5 puntos. El segundo puesto decía adiós a 8. Y el liderato, a 16 puntos. La reacción posterior era difícil de percibir. El Sporting se lamió las heridas tras el golpe y arrancó la moto con la victoria frente al Numancia, recordada por el estratosférico gol de Jony, el motor de la reacción junto a la solvencia defensiva del grupo, alcanzando el 'play off' cinco partidos después. Al ascenso directo llegaría el Sporting en la jornada 33, embalado. Una semana después, ganando al Reus en El Molinón, ya era líder. Más tarde comenzó el desplome.

La empresa actual tiene un mayor margen de maniobra, aunque este Sporting se presenta todavía como un lienzo en blanco. Necesita ganar crédito con regularidad, partidos, buen juego y resultados. José Alberto lo tiene claro y así se lo ha transmitido a sus futbolistas, a los que exige centrar toda la atención en el Tenerife. Partido a partido sobre cualquier cosa. La cuenta del currante, sin mensajes pretenciosos. «Queremos volver a enganchar a la gente», transmite Mariño. El calendario de ahora no es tan estrecho como el del curso pasado. Quedan todavía 27 jornadas para el desenlace, con 81 puntos por jugar. Más movilidad. El 'play off' está a 6 puntos, el segundo puesto se dispara hasta los 12 y el primer clasificado se va hasta los 15. Con tres partidos más por disputar que entonces, el paisaje clasificatorio actual es similar al de aquella escalada, observa Mariño, recordando que «estábamos peor que ahora y a falta de pocas jornadas para el final llegamos a estar primeros».

Dos en casa y dos viajes

El mes de diciembre, que se descorcha este sábado, plantea, además de la vuelta de la Copa, dos citas en El Molinón y dos desplazamientos. Tres de estos rivales están bajo las suelas del Sporting en la tabla. El Tenerife, el primero, llegará mañana a Gijón en un periodo de reconstrucción, con José Luis Oltra a los mandos y el dúo Naranjo-Malbasic afilando colmillo. No están los tinerfeños, en todo caso, para florituras, sin haberse estrenado todavía con victoria lejos del Heliodoro. Tras la Copa, el equipo de José Alberto, que no regresará a Gijón (habrá un 'stage' de cinco días repartido entre Bilbao, Alicante, Elche y Valencia), aparcará en el Martínez Valero de Elche. Los dos últimos partidos del año serán ante el Mallorca -el mejor situado en la clasificación, sexto- y frente al Lugo en el Anxo Carro. No va más. Partido a partido, paso a paso.