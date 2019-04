«Me fui de Málaga como si hubiéramos perdido, pero seguimos en la pelea» Aitor García, en El Molinón. / A. G. Aitor García dice que «los diez últimos partidos de la temporada son los más importantes y estamos muy confiados» A. M. GIJÓN. Jueves, 4 abril 2019, 05:17

El Sporting abrió, al igual que hará mañana y la próxima semana, la última jornada de la Liga. Al equipo le tocó esperar por el resto de los resultados para saber si el punto cosechado en Málaga había sido bueno o malo para sus intereses. Una espera que dejó al equipo con un sabor agridulce tras el duelo en La Rosaleda. «Después del partido de Málaga, del que salimos con una sensación rara, tenemos que ganar en Tenerife. Me fui como si hubiéramos perdido», afirmó Aitor García.

El futbolista se mostró con una cara bien diferente a la de hace seis días. «Lo más importante de todo, al margen de las sensaciones, es que seguimos en la pelea», destacó un hombre que hizo referencia a lo cómodo que se encuentra en el Sporting: «Creo que es el momento donde mejor me encuentro en toda mi carrera. Nunca había tenido tanta continuidad sobre los terrenos de juego».

Desde su llegada a Gijón, el andaluz se ha hecho dueño incontestable de la banda izquierda. Se ha integrado bien al grupo y es consciente de que mañana comienza el tramo decisivo de la competición. «Sabemos que los últimos diez partidos es cuando se va a jugar todo. El equipo se ve mucho más sólido y más fiable. Estamos en una parte de la temporada donde se va a decidir todo», destacó.

El Sporting volverá a jugar de viernes, pero no parece que le molesta al vestuario. Aitor no es el único futbolista que no le ha dado importancia al hecho de ser el primer equipo en jugar. «Da igual jugar de viernes o de lunes. Tenemos que ganar y el resto ya se verá», comentó sobre la importancia de poder presionar a los rivales directos.

Sobre el rival, el atacante subrayó el buen estado en el que se encuentra un Tenerife que lucha por salir de la zona baja. «Sabemos que es un rival peligroso. Remontó a Osasuna y esta semana con el Albacete empató. Tenemos que tener cuidado», apuntó nada más concluir el entrenamiento a puerta cerrada en El Molinón.