José Alberto: «No jugamos al pelotazo» José Alberto charla con Iván Hernández, de espaldas, en el último ensayo de la semana. / A. GARCÍA El técnico rojiblanco se muestra molesto con las críticas sobre su nuevo estilo de juego | «Ser directos es una transición rápida de la defensa al ataque», explica A. MAESE GIJÓN. Viernes, 29 marzo 2019, 01:55

La nueva fórmula que ha elegido José Alberto López para dejar atrás el bache de malos resultados ha dejado resultados positivos. El juego directo ha salido a escena para quedarse. Al menos hasta que deje de ofrecer un balance positivo. La llegada de Álex Alegría ha ayudado a que el equipo encontrara una referencia ofensiva en la que apoyarse para generar peligro al rival. Pese a todo, al técnico del Sporting hay algo que no le gusta: «He escuchado que jugamos al pelotazo y no es así».

La efectividad en el nuevo juego de los rojiblancos es innegociable. Otro tema bien diferente es la vistosidad del estilo. «Hemos cambiado el sistema y estamos jugando más directos, pero lo importante es que todos sepan a lo que juegan y que interpreten correctamente el estilo que hemos elegido», explicó. Y no dejó pasar la oportunidad para insistir en que «jugar directo no es hacerlo al pelotazo, es una transición rápida de la defensa al ataque».

Sin tiempo para saborear la victoria del derbi, el preparador pasó página el pasado miércoles para pensar única y exclusivamente en el Málaga. «La resaca ha sido corta. Hemos estado recuperando a la gente tanto en el aspecto físico como en el psicológico», indicó un técnico que lanzó un mensaje a sus futbolistas sobre el clásico: «No hemos hecho nada, el que piense que en el derbi logramos algo más de tres puntos está muy equivocado».

José Alberto viajó ayer a Málaga con 18 jugadores. Entre ellos lo hizo Robin Lod, pese a que el finlandés tan solo completó un entrenamiento en toda la semana después de haber jugado dos encuentros con su selección. «Estaba trabajando bien antes de irse con su equipo nacional. He visto los partidos que ha jugado, estuvo a un gran nivel y ojalá que podamos ver en el Sporting al Robin que se vio con Finlandia», destacó.

Ivi López, fuera de la lista

No será titular, pero sí estará en el banquillo. La situación del finés poco se asemeja a la de Ivi López. Un recién llegado que no acaba de convencer al ovetense. «Hay mucha competencia en el equipo y no es fácil entrar. Cada uno tiene que demostrar que quiere más y tener mayor protagonismo en el equipo», declaró sobre el descarte en la convocatoria del madrileño.

Sobre los tres próximos duelos en la Liga que el Sporting jugará de viernes, José Alberto lo asumió con total normalidad: «Hay que hacerlo cuando te pongan el partido». En cuanto al rival, el preparador destacó «la solidez defensiva y el talento que tienen sus jugadores ofensivos». Esta noche conocerá La Rosaleda y también a Juan Ramón López Muñiz, entrenador con el que no coincidió en Mareo.