Un Sporting entre dos fuegos

El Sporting vuelve a medir, casi definitivamente, sus aspiraciones reales para jugar el 'play off'. Lo hace cinco días después de haber teñido de rojiblanco el derbi asturiano. Un duelo cargado de tensión cuya resaca se ha prolongado más de lo esperado por la polémica suscitada por el Real Oviedo y su decisión de interrumpir sus relaciones con un Sporting que tampoco se quedó callado. Una polémica que, a juicio del técnico José Alberto López, no ha afectado al equipo, al que por segunda semana consecutiva ha aislado de cualquier tema extradeportivo.

No ha tenido mucho tiempo, sin embargo, el entrenador para preparar el duelo ante el Málaga de esta noche (21 horas), lo que no parece importarle ya que prefirió que la semana posterior al derbi pasara rápido y que ninguno de sus hombres se olvidara de que el único objetivo de la temporada es alcanzar el sexto puesto para optar a subir a Primera. Una meta que no les permitirá muchos errores hasta final de la temporada.

Tras cuatro victorias consecutivas de los rojiblancos que le han acercado a seis puntos del Mallorca, el Sporting medirá esta noche sus fuerzas entre dos fuegos. Con el incendio ya apagado con el rival vecino, la plantilla se someterá ahora al duro examen de La Rosaleda. No será el único ya la próxima semana tendrá que desplazarse a Tenerife para volver a presentar su firme candidatura para el 'play off'. Pero el duelo ante el cuadro canario, aún queda muy lejos para un vestuario que continúa con el lema de 'partido a partido', sin mirar más allá del siguiente fin de semana.

Los entrenamientos a puerta cerrada se han convertido casi en una rutina para el cuerpo técnico del primer equipo, que poco tiene que esconder desde que encajó las piezas para sacar el mayor rendimiento a un grupo que ha visto renovado sus ilusiones y también su estilo de juego.

Pese a que el técnico ovetense no es un hombre que se aferre a un once tipo, no le ha quedado otra opción que dar continuidad a una alineación que ha devuelto la sonrisa al sportinguismo. El once tan solo se verá modificado en el centro. Y será por obligación. Cofie vio la quinta amarilla ante el Oviedo, lo que le hará perderse el encuentro. Cristian Salvador será el encargado de acompañar a Nacho Méndez en la medular. Los demás serán los habituales.

Con un fútbol «menos vistoso y más práctico», a juicio de Babin, el Sporting ha cosechado su mejor racha de resultados tras vencer al Numancia, Almería, Córdoba y Oviedo. Cuatro triunfos que han vuelto a ilusionar a la afición rojiblanca, que el pasado domingo rugió como nunca para sumar tres nuevos puntos y seguir soñando con el ascenso.

El próximo objetivo del Sporting no será una presa sencilla de cazar. Esta noche tendrá enfrente a uno de los favoritos de Segunda División para el ascenso, aunque el Málaga no llega en su mejor momento. Cuarto en la tabla, el equipo de un viejo conocido como Juan Ramón López Muñiz rompió la pasada jornada una mala dinámica de cuatro semanas sin conocer la victoria. Un concatenación de malos resultados que les alejó del ascenso directo.

Los andaluces no son un conjunto muy goleador, pero sí se encuentra entre los menos goleados. Un hecho que les ayuda a mantenerse en la zona alta de la clasificación. Su máximo artillero es Adrián, un centrocampista con llegada que suma siete tantos.

La medular rojiblanca tendrá, pues, que estar pendiente de las segundas jugadas, mientras que Alegría y Djurdjevic medirán sus fuerzas ante una de las defensas más seguras de la Liga. En juego vuelven a estar más que tres puntos para el Sporting.

