«El árbitro me pidió disculpas por la jugada del primer gol», asegura Carmona El capitán de los gijoneses aseguró al término del encuentro que el colegiado le pidió perdón por el error que costó el 1-0 JOSÉ ÁNGEL GARCÍA Gijón Domingo, 5 mayo 2019, 19:09

Si hubo una jugada clave en el desarrollo del partido, que concluyó con derrota rojiblanca en Son Moix, fue el primer tanto local, marcado en un claro fuera de juego que el auxiliar de Díaz de Mera no vio, a pesar de las protestas del Sporting, cuyos jugadores no entendían que no hubiera visto la posición antirreglamentaria del delantero del Mallorca Budimir.

Carlos Carmona, capitán de los gijoneses, aseguró al término del encuentro, que el colegiado le pidió disculpas por el error que costó el 1-0. «Me pidió perdón por el fallo», señaló el futbolista balear, abatido como sus compañeros por la derrota.