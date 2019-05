José Alberto: «Este equipo sabe levantarse de las situaciones difíciles» El técnico rojiblanco cree que la lesión de Mariño condicionó el partido JOSÉ ÁNGEL GARCÍA Gijón Domingo, 5 mayo 2019, 19:08

José Alberto, técnico del Sporting, no podía ocultar su disgusto por el resultado final, que deja al equipo descolgado de la lucha por el 'play off'. No obstante, quiso lanzar un mensaje de esperanza a la afición. «Si algo tiene este equipo es la capacidad de levantarse. Lo ha hecho varias veces», señaló el preparador rojiblanco, que reconoció que había sido un resultado «duro», porque «no entraba en nuestros planes perder aquí, veníamos con la idea de conseguir tres puntos para meternos de lleno en la pelea y al final perdemos en el último minuto y se produce la lesión de un jugador importante. Es un día difícil hay que reponerse».

No quiere pensar el técnico en que la temporada se ha terminado para el Sporting a falta de cinco jornadas. «Hasta el día 9 de junio vamos a seguir intentando sumar el máximo número de puntos posibles. A ver dónde llegamos. No podemos bajar los brazos».

Afirmó que la lesión de Mariño no puede servir de excusa. Sin embargo, sí considera que pudo supeditar el desenlace del encuentro por la importancia que el meta tiene para el equipo. En todo caso, mostró su preocupación por la dolencia del arquero rojiblanco que puede perderse lo que queda de temporada después de abandonar Son Moix con un brazo en cabestrillo por la lesión en un hombro.