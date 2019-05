Varapalo para el Sporting en el último segundo Los rojiblancos pierden en la última jugada del partido ANDRÉS MAESE Gijón Domingo, 5 mayo 2019, 18:22

Se acabó lo que se daba. Salvo milagro inesperado el Sporting continuará una temporada más en Segunda División. El Mallorca despertó a los rojiblancos de su sueño en la última jugada del partido, con un balón colgado al corazón del área donde Álex Pérez encontró el único hueco que había para marcar ante el delirio de su gente.

No hay tiempo para más. Se acabó la racha de resultados del Sporting que le llevó a soñar con que el 'play off'' era posible pese a haber estado a once puntos de distancia del sexto puesto. Las nueve jornadas sin perder de los hombres de José Alberto han servido para que los rojiblancos llegaran con esperanzas de vida al tramo final de la temporada, pero parece que eso ya es historia pasada.

El Sporting no logrará el objetivo mínimo por una temporada para olvidar. Bastante hizo José Alberto con confeccionar un bloque y un estilo de juego cuando cogió un equipo totalmente perdido en mitad de la nada. El preparador ovetense planteó un partido tal cual lo hizo en las últimas jornadas.

2 Mallorca M. Reina, Raíllo, Sastre, Salva Ruiz, Valjent, Salva Sevilla, Pedraza (Álex López, m. 85), Dani Rodríguez, Lago Juniro, Bludimir (Prats, m. 66) y Ariday (Leo Suárez, m. 75). 1 Sporting Mariño (Dani Martín, m. 66); Geraldes, Peybernes, Babin, Molinero, Nacho Méndez (Salvador, m. 84), Cofie, Carmona (Lod, m. 66), Traver, Alegría y Djurdjevic. Goles: 1-0: m. 19, Budimir. 1-1: m. 31, Djurdjevic. 2-1: m. 90+5, Álex López. Árbitro: Díaz de Mera. Amonestó a Salva Sevilla, Raíllo, Dani Rodríguez en el Mallorca a y a Carmona, Djurdjevic en el Sporting. Incidencias: partido disputado en Son Moix.

Dos línea de cuatro para aguantar los golpes del Mallorca con Djurdjevic y Álex Alegría como referencias ofensivas para intentar aprovechar algún balón en largo. Pese a que los gijoneses fueron los primeros en dar un aviso en el inicio del choque, los locales se adelantaron con un gol que no tenía que haber subido al marcador por claro fuera de juego.

El tanto de Bludimir a los veinte minutos del inicio hizo despertar a un Sporting que fue de menos a más. Pasó de estar encajado en su área a soltarse en busca del empate. Este llegó tras una gran asistencia de Cofie, que no desaprovechó Djurdjevic para igualar la contienda.

Lo peor para los intereses del cuadro gijonés fue que llegara el descanso. Tras los quince minutos de reajustes por parte de los técnicos, el Mallorca volvió a tomar la iniciativa. Lo hizo hasta el final del encuentro. Mariño apareció como siempre para salvar el segundo tanto del Mallorca.

Lo hizo unos minutos antes de retirarse lesionado del terreno de juego. El gallego salió a defender una jugada que terminó en gol anulado al Mallorca y la caída sobre su brazo izquierdo le obligó a retirarse.

El turno llegó para Dani Martín que nada más salir al campo, se encontró con un mano a mano ante Ariday. El meta estuvo sobresaliente para detener la acción. Quedaban 20 minutos para el final.

El asedio del Mallorca fue total y pese a que José Alberto dio entrada a Robin Lod y Salvador, a los rojiblancos no les quedaba otra que intentar aguantar el resultado. Lo hicieron hasta la última jugada, cuando apareció Álex López para sentenciar el partido y también dejar prácticamente cerrada la temporada del Sporting.

Las matemáticas no descartan al Sporting de recortar las diferencias al sexto clasificado, pero visto lo visto parece prácticamente imposible salvar una temporada que va camino de ser un nuevo fracaso.