Manu García, convocado para la fase final del Europeo Sub 21 El mediapunta se perderá el último duelo liguero contra el Almería y está en riesgo su presencia en la semifinal del 'play off' si el Sporting mantiene su plaza Manu García, durante el encuentro ante la República Checa en el que España Sub 21 selló su pase a los cuartos de final como líder de grupos. / Srdjan zivulovic / reuters IVÁN ÁLVAREZ Viernes, 21 mayo 2021, 11:00

Manu García sigue aumentando su currículo internacional. El mediapunta del Sporting ha sido incluido en la convocatoria de la Selección Española Sub 21 para disputar en la semana del 31 de mayo al 6 de junio la fase final del Europeo de la categoría, una competición en la que el conjunto dirigido por Luis de la Fuente marcha con buen tras acceder a cuartos de final como líder invicto de su grupo.

A ese camino inmaculado en la defensa de su título de campeón contribuyó Manu García, quien, después de su suplencia en el encuentro inaugural frente a la anfitriona Eslovenia, cuajó un buen papel en su estreno como titular en el empate ante Italia y repitió en el once inicial en el duelo que aseguró el primer puesto contra la República Checa el pasado mes de marzo. Ese protagonismo en los planes de Luis de la Fuente le impedirá disputar el tramo decisivo de la temporada con el Sporting. España retomará la competición en Maribor con el duelo contra Croacia el lunes 31 de mayo(18 horas), un día después de la jornada final en Segunda División, por lo que David Gallego no podrá contar con el ovetense para el duelo que cierra el campeonato liguero frente al Almería.

Si 'La Rojita' derrota al conjunto balcánico, la semifinal está fijada tres días después en Hungría (21 horas), por lo que el ovetense no podría estar en el primer encuentro del 'play off' de ascenso la noche del 2 de junio si el Sporting mantiene su plaza para luchar por el último billete a Primera. Incluso se complicaría su presencia en el choque de vuelta debido a los plazos para cumplir los protocolos sanitarios impuestos por la Liga de Fútbol Profesional. Una baja sensible para David Gallego, que ha empleado al mediapunta en 33 encuentros ligueros esta temporada, todos como titular excepto el choque en Castalia, cuando el centrocampista de corte creativo acababa de recuperarse de la covid-19

«Es un jugador fundamental, estamos encantadísimos con su trabajo», señaló tras la victoria sobre Las Palmas el entrenador sportinguista, que catalogó al ovetense como un futbolista «de Primera División». La final del Europeo Sub 21 se disputará el domingo 6 de junio en la capital eslovena, a la misma hora a la que empieza el encuentro de vuelta de la semifinal del 'play off' de ascenso.