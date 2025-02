Manu García disputará el Europeo Sub 21 y se pierde el desenlace liguero

Manu García sigue aumentando su currículo internacional. El mediapunta del Sporting fue incluido ayer en la convocatoria de la Selección Española Sub 21 para disputar la fase de eliminatorias del Europeo de la categoría, enmarcada en la semana del 31 de mayo al 6 de ... junio. Un tramo del calendario crucial en la lucha por el último billete a Primera División.

El mediapunta del Sporting disputará el lunes en Fuenlabrada su último encuentro liguero con el conjunto gijonés en la presente campaña, ya que se unirá a la concentración en Las Rozas al día siguiente y el próximo miércoles emprenderá viaje hacia tierras eslovenas junto a sus veintidós compañeros. Allí tratará de prolongar la buena marcha del conjunto dirigido por Luis de la Fuente en la competición continental, en la que alcanzó los cuartos de final tras concluir la fase de grupos como líder invicto de su grupo. A ese camino inmaculado en la defensa de su título de campeón contribuyó Manu García, quien, después de su suplencia en el encuentro inaugural frente a la anfitriona Eslovenia, cuajó un buen papel en su estreno como titular en el empate ante Italia y repitió en el once inicial en el duelo que aseguró el primer puesto contra la República Checa el pasado mes de marzo.

Ese protagonismo adquirido en los planes de Luis de la Fuente le impedirá disputar el desenlace liguero con el Sporting. España Sub 21 retomará la competición en Maribor con el duelo contra Croacia el lunes 31 de mayo (18 horas), un día después de la jornada final en Segunda División, por lo que David Gallego no podrá contar con el ovetense para el duelo que cierra el campeonato frente al Almería. El conjunto andaluz también sufrirá por el mismo motivo la baja de una pieza inamovible en el eje de su zaga como Jorge Cuenca.

Si España Sub 21, reforzada por Bryan Gil tras su paso a las órdenes de Luis Enrique y otros debutantes como Sancet, Óscar Gil, Francés y Fer Niño, derrota a su homóloga croata, la semifinal está fijada para el jueves 3 de junio en Hungría (21 horas), por lo que Manu García no podría estar en el primer encuentro del 'play off' de ascenso si el Sporting mantiene su plaza para luchar por el último billete a Primera. Incluso se complicaría su presencia en el choque de vuelta el fin de semana debido a los plazos para cumplir los protocolos sanitarios impuestos por la Liga de Fútbol Profesional.

La final del Europeo Sub 21 está programada para el domingo 6 de junio en la capital eslovena, a la misma hora a la que empieza el encuentro de vuelta de la semifinal del 'play off' de ascenso entre el tercer y el sexto clasificado. La víspera se resuelve la eliminatoria entre el cuarto y el quinto en Segunda, así que en caso de que el Sporting se mantenga en el sexteto de cabeza y España avance a la final Gallego no podría contar con el ovetense hasta la eliminatoria definitiva rumbo a Primera. Una ausencia delicada para el técnico catalán, que ha empleado al mediapunta en 34 encuentros ligueros esta temporada, todos ellos como titular excepto el choque en Castalia, cuando el centrocampista de corte creativo acababa de recuperarse de la covid-19

El técnico sportinguista ya ha tenido que sobreponerse a su ausencia por compromisos internacionales el pasado mes de noviembre y en marzo. En esos tres duelos logró mantener el tono competitivo, con un balance de un triunfo y dos empates.