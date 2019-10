Marc Valiente despeja las dudas Unai Medina se reincorporó al grupo en Mareo. / ARNLADO GARCÍA «Desde dentro creemos que esta dinámica de no ganar va a cambiar y lograremos más victorias», asegura el veterano central A. MENÉNDEZ GIJÓN. Martes, 1 octubre 2019, 01:17

La Rosaleda confirmó las sensaciones emitidas por Marc Valiente (Granollers, 1987) en su debut como rojiblanco en Las Palmas. Noventa minutos más a buen nivel del central. «Los futbolistas pasamos por estados físicos dependiendo del momento. Solo hay una cosa innegociable: el trabajo», apunta el catalán, una de las pocas noticias positivas del encuentro en tierras andaluzas.

A sus 32 años, Valiente acumula sobre sus espaldas más de 300 partidos en el fútbol profesional. Experiencia. De todo tipo. Ascenso y permanencia con el Valladolid y dos títulos 'coperos' en Israel y Serbia. «El jueves será la jornada número nueve de cuarenta y dos y desde la primera se pide estar arriba, pero esto da muchas vueltas y tenemos que tener tranquilidad», señala con tono conciliador el central, antes de nombrar la receta para paliar la crisis y recuperar la senda del triunfo, en exilio desde la victoria ante el Albacete en la tercera semana de competición. «Cuando no se gana se tiene que trabajar mucho; cuando se gana también. El trabajo diario es la única fórmula para conseguir victorias», insiste, convencido, el defensa, que tiró de archivo para recordar los vaivenes de la interminable Segunda. «He estado varios años en la categoría. Recuerdo un año que empezamos muy bien. Tuvimos un bache a mitad de la temporada y después pudimos acabar bien», recordó Valiente. El irregular recorrido del Sporting en su primer tramo de competición ha rebajado el optimismo emitido en el momento de la confección del proyecto y ha distanciado a a cuatro puntos el 'play off' y a nueve el ascenso directo. «Hemos tenido varios partidos que, por mala suerte, no nos hemos llevado los tres puntos. Con un poco más de fortuna llevaríamos cuatro o cinco puntos más», asegura el central, que rememoró los dos 'guantazos' de Munir ante Carmona en los últimos minutos de La Rosaleda, claves en el desenlace final. «En una de esas jugadas pudimos llevarnos la victoria», razonó, pese a mostrarse satisfecho con el rendimiento colectivo: «Se hizo un buen trabajo y sumar lejos de casa siempre es positivo».

En el momento que asoman dos duelos ante dos de los 'top cinco' de la Liga, el vestuario espera despejar las dudas suscitadas en estas jornadas e iniciar el despegue para no entrar en barrena. «Desde dentro creemos que esta dinámica de no ganar va a cambiar y vamos a lograr más victorias», enfatiza el defensa catalán.