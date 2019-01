Marcelino: «Soy el mismo entrenador del año pasado, no he cambiado» Marcelino, en la rueda de prensa de ayer. / DAMIÁN TORRES «Para nosotros es prioritaria la Liga, pero afrontamos este partido con la única mentalidad de ganar», anuncia J. BARRIO GIJÓN. Martes, 8 enero 2019, 02:44

En la víspera del regreso de Marcelino a El Molinón, su casa, no hubo preguntas sobre el Sporting. Su delicada situación en el Valencia, acentuada por la derrota en Mendizorroza el pasado fin de semana, inspiró las doce cuestiones que respondió el entrenador de Careñes, que mostró el talante abierto de siempre. Solo hubo una mención suya a la cita, de 'motu proprio', anticipando que su equipo no está para permitirse relajos en la Copa, pese a la necesidad de la Liga. «Para nosotros es prioritaria la Liga, pero eso no quiere decir que no afrontemos el partido de mañana -por hoy- con la única mentalidad de ganarlo y pasar la eliminatoria», afirmó en la única referencia que hubo en la rueda de prensa a la cita.

Más allá de eso, el exentrenador del Sporting se confesó «absolutamente» respaldado por el club en esta crisis de resultados, con el Valencia duodécimo, desplazado de la 'Champions', pero participando en la Liga Europa. «Estoy absolutamente respaldado por el club. Con las que personas que convivo habitualmente, la relación es la misma. Me preocuparía si hubiera habido esa reunión con el propietario porque se aleja de lo habitual. Con Anil (Murthy, presidente del club) habló en los viajes y en situaciones que pueda venir al entrenamiento. Me encuentro con la absoluta normalidad de semanas anteriores», explicó el técnico de Careñes.

La situación de Marcelino, uno de los entrenadores más respetados del fútbol nacional, es bastante llamativa tomando como referencia su trayectoria en la ciudad del Turia, toda vez que la pasada temporada recuperó el pulso europeo del Valencia, al que devolvió a la 'Champions' tres años después de su última participación y tras un durísimo peregrinaje por los sótanos de Primera, coqueteando en alguno de esos años incluso con el descenso. Esta temporada, en cualquier caso, su Valencia está acusando los pobres registros ofensivos del equipo, el menos goleador de toda la categoría con 16 tantos. Pasado mañana, en ese sentido, está prevista una rueda de prensa de Mateu Alemany, director general del club, para valorar la situación del técnico, que esta noche tendrá un duro examen.

El valor de los resultados

«Soy el mismo entrenador de la temporada pasada, no he cambiado en mi forma de ser ni de actuar», recordó ayer Marcelino. «Esto es fútbol. A veces se tiene acierto, otras no. La diferencia todos la sabemos: son 20 goles a favor. Esa es la gran diferencia entre este Valencia y el del año pasado. En todo lo demás es un mejor equipo», sostuvo convencido. Reforzando su apreciación están las estadísticas goleadoras (al mismo tiempo es uno de los que menos goles reciben) y también su condición del rey del empate junto al Athletic: «Los goles son los que transmiten alegría, decisión... Siempre vas apretado, siempre a expensas de que un mínimo error te pueda condicionar. Pero tenemos la misma mentalidad ganadora. ¿Qué nos hace buenos, regulares o malos? Los resultados. Lo asumo».

Pese a la presión de la situación, el entrenador de Careñes no transmitió nerviosismo en la rueda de prensa previa al partido de El Molinón. «Me siento igual que ante cualquier otro partido, mi disposición es la misma: preparar el partido para ganarlo, nos da igual el rival y la competición», subrayó, centrado en mejorar el rendimiento del Valencia: «Lo importante para mí, en cualquier equipo, es el futuro del club. Soy una persona que se vuelca en su trabajo y en el día a día, lo afronto con la naturalidad y responsabilidad que mi cargo conlleva. Es una cuestión de autorresponsabilidad en mi profesión».

También agradeció el respaldo de la plantilla, que mantiene su confianza en el exentrenador del Sporting: «Estoy súper agradecido y disfruto cada día porque los jugadores tienen una gran actitud para hacer lo que se les plantea. En bastantes cosas no les sale, pero no porque no quieran, sino porque la situación en ciertos momentos les condiciona».