Sporting | Mareo ataca por el centro

Hay pocas certezas ahora mismo sobre el futuro deportivo del Sporting, mientras arrancan los movimientos en los despachos, digerido el fracaso, pero el mediocentro anuncia desde hace tiempo una revolución silenciosa de canteranos que puede cristalizar en la próxima pretemporada. Con el desplome de este año se caerán André Sousa, que regresará a Os Belenenses, y muy posiblemente Isaac Cofie y Hernán Santana. Al primero, con una ficha de las más altas de la plantilla, se le valora ya como una potencial salida. El segundo, que lleva un año y medio con un papel muy residual, no parece por la labor de continuar otra temporada con la misma situación. Ni el club, ni él mismo, están satisfechos de cómo han ido las cosas en este tiempo.

Esta serie de movimientos propiciara un vacío que tendrán que rellenar en su mayoría canteranos o futbolistas con pasado en el filial. Jugadores con descaro y ganas de expresarse en El Molinón, pero pocas horas de vuelo en el fútbol profesional. Esto, en determinados momentos de este año, ha podido ser un peaje que pagar. Aunque los técnicos de Mareo, incluido el propio José Alberto, que le ha dado carrete y galones estos meses, ponen en valor los 1.971 minutos que, por ejemplo, lleva Nacho Méndez de experiencia en las piernas este año a falta de dos partidos para el final. Asentado como el mediocentro titular más joven de la categoría, con solo 21 años, en la visita del Lugo alcanzó su cuarenta partido como profesional. Ayer, los prestigiosos premios 'Futbol Draft' le confirmaron en su once de plata. Jugadores como Fran Beltrán (Celta) o Brahim (Madrid) le acompañaban.

No es el único. Pedro Díaz, otro mediocentro 'made in' Mareo que cumplirá 21 años en junio, podría debutar el sábado en el once titular del Sporting en la Liga. Ya se estrenó con unos minutos en La Romareda. José Alberto le asoció en varios momentos del entrenamiento de ayer con Isaac Cofie, estimulándole para que diera rienda suelta a su movilidad y su buen disparo. Queda por ver con qué sistema. La ausencia de Álex Alegría recuperó en algún momento de este miércoles un dibujo con un solo punta. Ahí podría tener cabida un enganche -Lod actuó por dentro en varias ocasiones ayer- o un trivote. Será un aperitivo de lo que le sucederá a la vuelta de vacaciones, cuando se convierta por contrato en futbolista del primer equipo a todos los efectos.

El club y Hernán esperan llegar a un acuerdo para la desvinculación Gragera, de 19 años, apunta a una de las posibles novedades en pretemporada

Con un centro del campo que presenta más acné que barba, Miguel Torrecilla tendrá que afinar en la selección en el mercado de algún o algunos acompañantes con callo y experiencia que puedan abrigar ese crecimiento y equilibrar los pecados de juventud. Porque, si se confirman las salidas, el más 'veterano' del centro del campo será el zamorano Cristian Salvador, de 24 años, que está a punto de culminar su primera experiencia en Segunda. 1.815 minutos suma en este momento, combinando prometedores actuaciones con otras en las que ha evidenciado algún desajuste táctico derivado de la falta de rodaje en este nivel. No es un canterano al uso, pero dio el salto desde el filial, al que llegó en 2016. «Cris tiene que darnos más y crecer mucho», se escucha en Mareo.

«No dejes de moverte»

A ellos se ha unido esta semana José Gragera, de 19 años, de quien estuvo muy pendiente ayer José Alberto. «No puedes dejar de moverte», le espetó en varias ocasiones el técnico sobre su labor sin balón. Tanto el martes, como ayer, dejó una prometedora impresión, buscando una salida aseada por delante de los centrales, influyente en el juego. No es seguro, pero los ensayos dejaron la impresión de que podría debutar en alguno de estos dos partidos. Y, posiblemente, formar parte de la próxima pretemporada, confirmando el ataque de Mareo desde el centro.