La 'Mareona' no tira la toalla con el Sporting: 1.721 abonados piden entrada para ir a San Sebastián El club ha sorteado ya las 645 localidades enviadas por la Real Sociedad. Otros aficionados se movilizan por otras vías para encontrar entradas y estar presentes en Anoeta

El Real Sporting de Gijón inicia hoy el mes de diciembre tocado por la crisis de resultados tras un noviembre nefasto, pero con el ánimo de poner fin a las cinco jornadas que acumula sin ganar en la Liga con una victoria el sábado en San Sebastián ante la Real Sociedad B (Anoeta, 18.30 horas). Ante, este miércoles, tendrá que afrontar el duelo de Copa del Rey frente al Mirandés en Mendizorroza, en una semana muy exigente y sin apenas margen para la preparación.

Pese al enfado que se apreció en el final del partido contra el Andorra, con silbidos a los jugadores y críticas a la directiva del Sporting y al proyecto del grupo Orlegi, la 'Mareona' no parece haber arrojado la toalla con su equipo. 1.721 abonados se inscribieron para participar en el sorteo de las 645 localidades que han sido enviadas a Gijón desde la Real Sociedad.

El sorteo deparó que los abonados inscritos a partir del número de socio 12.094 fueron los agraciados en esta ocasión, recibiendo la confirmación a través de un correo con toda la información. Estos 645 no serán los únicos que estarán presentes en Anoeta. Muchos aficionados ya se han movilizado con previsión para disponer de entradas a través de contactos y amigos en San Sebastián para estar presentes en el encuentro.

Mañana, el último entrenamiento en Gijón

El Sporting, por otra parte, completó esta mañana el primero de los dos entrenamientos que hará esta semana en Gijón. Mañana será el último, puesto que, a partir de las 9 horas, el equipo viajará ya al País Vasco, donde jugará dos partidos en cuatro días. Los dos entrenamientos que están previstos para el jueves y viernes se harán en la Ciudad Deportiva del Eibar.

Durante su estancia en el País Vasco, que requerirá del traslado de material y posiblemente del viaje de canteranos para la Copa, el equipo se quedará en la noche del miércoles en Vitoria, en el Hotel Canciller Ayala, mientras que el jueves y el viernes pernoctará en San Sebastián, en el NH Aránzazu.

