Sporting Mariño: «No debería de preocuparnos el ambiente en El Molinón» El portero asegura que «nuestro objetivo es mostrar un buen nivel a nuestra gente» ANDRÉS MAESE Gijón Sábado, 23 febrero 2019, 15:15

A falta de 24 horas para que el Sporting vuelva a encontrarse con su afición, Diego Mariño analizó la situación en la que se encuentra el equipo. Sus palabras siguen el discurso que ayer dio José Alberto. «Ahora mismo deberíamos olvidarnos de engancharnos del play off, no nos merecemos hablar de ello, lo decía el entrenador y estoy de acuerdo«, comentó el rojiblanco.

Al igual que el técnico, se refirió al ambiente que se vivirá mañana en el estadio después de acumular dos derrotas consecutivas. «No debería de preocuparnos el ambiente de El Molinón, los que estamos dentro tenemos que jugar el partido, lo de fuera debe ser sólo ruido«, explicó.

Como principal objetivo, el vestuario se marca «encontrar nuestra mejor versión, recuperar la línea de juego que teníamos hasta en los dos últimos partidos. Estamos muy lejos del play off, si llegamos ahí no será en un mes, será en abril o mayo». Unos puestos de promoción que se encuentran a nueve puntos: «Está claro que no estamos ofreciendo un buen nivel a nuestra gente».

Un grupo de profesionales, que según el gallego «está animado, lo demuestra jornada tras jornada, lucha hasta al final«.