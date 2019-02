Mariño: «No debería de preocuparnos el ambiente en El Molinón» Diego Mariño, en Mareo. / A. G. «No sé si la necesidad que tenemos de ganar nos ha llevado a perder la solidez defensiva», explica el gallego A. MAESE Domingo, 24 febrero 2019, 03:57

El hombre que ha jugado todos los minutos de la Liga, analizó la situación en la que se encuentra el Sporting a 24 horas de salir al terreno de juego de El Molinón para defender la portería rojiblanca. Diego Mariño quiso restar importancia al ambiente que se puede vivir esta mañana en el estadio gijonés. «No debería de afectarnos», aseguró el gallego, que espera que todos y cada uno de sus compañeros se centren en «mostrar nuestro mejor nivel».

Tocó hacer autocrítica tras la última sesión de la semana. «Está claro que no estamos ofreciendo un buen nivel ante nuestra gente. Ese es nuestro objetivo», explicó un hombre que suele mostrarse optimista cuando el equipo no se encuentra en su mejor momento. Al igual que indicó José Alberto el viernes, Mariño aseguró que «ahora mismo deberíamos de olvidarnos de engancharnos del 'play off'». Compartió la teoría del técnico y añadió que «no nos merecemos hablar de ello, lo decía el entrenador y estoy de acuerdo».

La mira del vestuario está fijada a corto plazo. No quieren alzar la mirada porque la cumbre se encuentra más alejada de lo esperado por todos. Un equipo confeccionado para estar entre los mejores, corre el riesgo de quedarse en medio de la nada en pleno mes de febrero. «Lo que debemos hacer es encontrar nuestra mejor versión, recuperar la línea de juego que teníamos hasta hace dos semanas» subrayó el gallego, que dejó claro que «ahora estamos muy lejos del 'play off', pero si llegamos ahí no será en un mes, será en abril o mayo».

Así pues, pidió tranquilidad. Quiere que el equipo regrese a la senda de la victoria sin ansiedades, principalmente porque sin saber cuál puede ser la causa de «haber perdido la solidez defensiva, puede ser que la necesidad de ganar nos lleve a cometer errores», señaló el guardameta.

Pese al mal momento que atraviesa el equipo en la Liga, Diego Mariño explicó cómo ve al grupo. «El equipo está animado, lo demuestra jornada tras jornada, lucha hasta al final», indicó. Además, añadió que «no se nos puede achacar que no trabajemos porque lo hacemos y muy bien».

Las ganas de volver a ganar llevarán, en teoría, al equipo a salir a por el partido desde el primer minutos, pero intentando no precipitarse. Es uno de los temas que se trató en el vestuario esta semana. Así lo desveló el propio portero, que dijo que «hemos hablado que los partidos son de noventa minutos, no debemos pensar en tener sentenciado el partido en la primera media hora. Debemos tener calma, el momento siempre llega».

La de hoy será una victoria muy trabajada ante un rival al que le gusta tener el balón. Los planes de los rojiblancos pasan por intentar adueñarse de la posesión y tener el balón en el campo contrario el mayor tiempo posible.