Mariño se disputa el 'Zamora' con Diego López y Manolo Reina

La guerra por el 'play off' no será la única que lidie el Sporting en los últimos cinco partidos de Liga. Los rojiblancos también ... se juegan objetivos muy relevantes a nivel individual. Porque tienen ahora mismo al segundo máximo artillero (Djuka) y también se encuentra en esa misma posición Diego Mariño, en una apretada disputa por hacerse con el prestigioso trofeo 'Zamora'. El vigués ha recuperado su mejor versión en los dos últimos encuentros de competición después de superar un pequeño bache con algún error puntual. No ha encajado gol en las dos últimas visitas: ni en La Romareda ni en Butarque. Y se encuentra a un pequeño paso de Diego López (Espanyol). Manolo Reina (Mallorca) también está metido de lleno en la pugna. Los dos porteros defienden al primer y segundo clasificado.

Aunque los dos equipos hayan encajado menos que el Sporting (Espanyol, 23, y Mallorca, 24), ninguno ha sido en menos ocasiones batido que Mariño. El portero del Sporting ha recibido 22 tantos, el mejor registro a estas alturas desde su aterrizaje en el club rojiblanco en julio de 2016. A Diego López le han hecho un gol más (23). Mientras que Manolo Reina se ha visto superado en 24 ocasiones. El guardameta del equipo rojiblanco, ha dejado su portería a cero en 17 ocasiones, se ha perdido tres encuentros de Liga por la covid-19. López y Reina, en cambio, lo han disputado todo. El exmeta del Real Madrid es ahora mismo primero (0.62 coeficiente), Mariño ocupa la segunda posición (0.65) y Reina se sitúa en la tercera plaza, aunque con idéntico coeficiente que el capitán del Sporting (0.65). El rendimiento del Espanyol y Mallorca, a las puertas, del ascenso, da más mérito aún si cabe a los números del portero vigués.

