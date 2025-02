Mariño: «Logramos un puntazo»

Consciente del rival que tenía enfrente, Diego Mariño abandonó El Molinón más que satisfecho por el punto sumado.

«Sumamos un puntazo», expuso el meta ... gallego nada más terminar el choque ante uno de los equipos llamados a pelear por el ascenso directo. En su opinión, «nos enfrentamos ante un rival superior tanto en plantilla como en presupuesto, es una plantilla hecha para jugar la Liga Europa».

Embarba y Darder le probaron en la segunda parte con dos buenos disparos desde la frontal del área, pero Mariño no se dejó intimidad en un duelo que consideró igualado: «Creo que es un punto justo porque nosotros estuvimos mejor en la primera parte y ellos nos superaron tras el descanso».

Invictos en Gijón

El paso del Espanyol por El Molinón no varió la condición de invicto que atesora el Sporting en su feudo. Que nadie haya sido capaz de llevarse los tres puntos de Gijón refuerza y mucho el trabajo realizado. Así lo confirmó el portero. «Somos conscientes de que muchos de los objetivos pasan por ser fuertes en casa. Es algo que nos refuerza y nos ayuda a seguir adelante», aseguró.

Mariño no pudo continuar con la racha de cuatro partidos sin encajar un gol, aunque no pareció importarle después de subrayar constantemente el papel desempeñado por el equipo sobre el terreno de juego. «Tenemos que seguir así, demostramos estar juntos, unidos en el esfuerzo y al 100% desde el primer minuto hasta el último», destacó.

Precisamente Mariño aprovechó la ocasión para mandar un aviso al vestuario. «No podemos relajarnos lo más mínimo. Estamos muy contentos con el resultado, pero tenemos que seguir como hasta ahora», apuntó. Un mensaje claro de uno de los veteranos de la plantilla, que no permitirá relajaciones hasta que la temporada llegue a su fin en unos meses. Sin olvidar el discurso de pensar solo en el próximo partido liguero, el portero dijo que «si queremos pensar en cosas bonitas y mirar más hacia arriba que hacia abajo, no podemos salirnos del camino marcado». Dicho camino lo señala Gallego, que sigue sin querer oír hablar de lo que puede llegar a conseguir su equipo. Lo cierto es que el Sporting apunta a jugar el 'play off' una vez concluya la competición regular, pero nadie quiere mirar más allá del duelo ante la 'Ponfe'.