Final de temporada para Mariño El portero rojiblanco cree que tiene rota la clavícula izquierda «al 95%» y no volverá a jugar esta campaña ANDRÉS MAESE Gijón Domingo, 5 mayo 2019, 18:53

Con las lágrimas en los ojos abandonó Diego Mariño Son Moix. El meta se mostró «muy dolido por no poder ayudar al equipo en un momento tan complicado para todos». El gallego tuvo que abandonar el terreno de juego tras una acción fortuita. Pese a que no se conocerá la lesión que sufre hasta que el cuerpo médico no le realice las pertinentes pruebas, Mariño afirmó que «el doctor me ha dicho que al 95% tengo la clavícula rota».

De ser así, el Sporting disputaría los últimos encuentros de la temporada sin su portero titular. Llegará pues el turno para Dani Martín, que esta tarde saltó al terreno de juego en lugar de su compañero lesionado.