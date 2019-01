Peybernes: «La Copa es buena para el grupo, pero lo importante es la Liga» Matiheu Peybernes, a la izquierda, junto a Gragera. / A. GARCÍA «La llegada del nuevo entrenador ha cambiado mi rol en el equipo», admite el central francés A. MAESE GIJÓN. Jueves, 10 enero 2019, 02:07

Le tocó vivir el duelo ante el Valencia desde la grada de El Molinón porque la decisión de José Alberto López fue la de ofrecerle descanso para contar con él el sábado en Albacete. Mathieu Peybernes, en cualquier caso, disfrutó la victoria de su equipo ante un Valencia que jugó esta temporada la Champions. «La Copa es buena para el grupo porque así podemos estar todos los futbolistas a un alto nivel», comentó en un casi perfecto castellano.

El central es, entre los recientes fichajes extranjeros, el que más manejo tiene con el castellano. A diferencia de sus compañeros, Peybernes no necesita de un traductor para ofrecer su punto de vista sobre su equipo. Pese a que la plantilla ha recuperado la confianza perdida tras la derrota ante el Zaragoza, el zaguero recordó que «lo importante para nosotros es la Liga».

Su vida en el Sporting ha cambiado mucho. Y así lo admite sin esconderse. «La llegada del nuevo entrenador ha cambiado mi rol en el equipo», aseguró. No le falta razón, ya que ha pasado de no entrar en las alineaciones de Rubén Baraja a ser uno de los fijos en el once de José Alberto. «Lo importante ahora para mí es aprovechar los minutos de los que disfrute», señaló el central.

Más Sporting Álex Pérez es baja para Albacete por una elongación en los isquiotibiales

Por el momento, parece que la titularidad en Albacete la tiene asegurada. Salvo novedad, volverá a compartir el centro de la zaga junto a Babin, que ante el Zaragoza fue baja por un proceso vírico: «La semana ha empezado bien y espero que nos ayude a cambiar la dinámica de resultados tras la derrota del sábado, por lo que no nos queda otra que ganar en Albacete».

Su mente, al igual que la de sus compañeros, ha dejado la Copa del Rey al margen hasta que pase el choque del Carlos Belmonte. Cuestionado por el cambio de imagen en apenas cuatro días, Peybernes explicó que «la Liga y la Copa son diferentes. No tenemos la misma presión en las competiciones».

Con mayor o menos presión, al equipo no le queda otra que regresar con los tres puntos a Gijón para continuar su escalada hacia la zona alta de la clasificación. El margen de error para el Sporting ya es mínimo.