«Las derrotas en casa son más difíciles de asimilar» Jueves, 28 febrero 2019, 02:45

Probablemente Mathieu Peybernes no se imaginó, cuando fichó por el Sporting, encontrarse en la situación que vive como rojiblanco. «Es un momento difícil, el mes de febrero fue muy duro para nosotros», aseguró el francés tras el primer entrenamiento de la semana con vistas al duelo del domingo en Soria. El zaguero se mostró preocupado por la dinámica negativa del equipo, al que le resulta «difícil asimilar las derrotas en casa». Su máxima preocupación pasa por «estar unidos para después mostrar nuestra mejorar todos nuestro rendimiento». Su discurso no varió en exceso al del resto de sus compañeros, destacó los errores defensivos de los que dijo que «nos penalizan en exceso» y no quiso hablar del 'play off' porque «nos tenemos que centrar en el día a día». El zaguero sufrió un golpe en el costado ante Osasuna del que sigue recuperándose. «Estoy bien, aún me duele un poco, pero con el trabajo de los fisioterapeutas he notado la mejora», comentó. José Alberto le espera con los brazos abiertos, la lesión de Babin deja el centro de la zaga con los efectivos justos.