Sporting | «Estoy en el mejor club para hacer cosas grandes» En la imagen de la izquierda, Álvaro Vázquez da toques a un balón. Arriba, el delantero, junto a Miguel Torrecilla. Y, abajo, el jugador saluda a los niños del campus. / ARNALDO GARCÍA Álvaro Vázquez, que firma por tres años, fue presentado al término del segundo entrenamiento de la pretemporada | El nuevo delantero rojiblanco afirma que «la ciudad, la afición y El Molinón me llevaron a tomar la decisión de venir al Sporting» ANDRÉS MAESE GIJÓN. Viernes, 12 julio 2019, 01:53

Si Álvaro Vázquez hubiera antepuesto las propuestas económicas recibidas en las últimas semanas a la deportivas desde que se desvinculó del Espanyol, ahora mismo se encontraría muy lejos de Gijón. Probablemente, en Canadá. Al catalán no le faltaron ofertas en este mercado de verano, pero prefirió apostar por un proyecto deportivo atractivo para él que dejarse influir por las condiciones económicas. «Estoy en el mejor club para hacer cosas grandes», dijo ayer sobre el Sporting.

Sus ojos azules resaltan en una cara a la que no le falta una sonrisa. Esa que expresa felicidad. Álvaro se mostró tranquilo porque, después de jugar las dos últimas temporadas en dos clubes diferentes -Nástic y Zaragoza-, ha firmado en Gijón un contrato por tres temporadas. «He estado en otras competiciones y he cambiado de ciudades, pero el año pasado me volví a sentir un futbolista importante y marqué diez goles», señaló.

Sus números con el Zaragoza son los mejores de su carrera deportiva en el fútbol profesional. Su segunda mejor temporada goleadora fue en Primera División con el Getafe en la campaña 2014-15, cuando anotó 7 dianas. «Puedo dar profundidad, verticalidad y hambre arriba», destacó sobre sus cualidades. El catalán quiere seguir acumulando goles en su casillero particular y además recuperar su mejor versión sobre los terrenos de juego.

Tres años de rojiblanco

Su apuesta por el club es total, pero la de Miguel Torrecilla y José Alberto López por él también lo es. Ofrecer tres años a un jugador cuya proyección profesional no ha sido la esperada en los últimos años es un gesto de absoluta confianza por parte de la entidad. «Es una satisfacción muy grande que Álvaro se haya decidido por nosotros», indicó el director deportivo, que fue el encargado de presentar al nuevo refuerzo.

«Es un jugador muy completo, que se adapta a cualquier sistema. Puede jugar con un dibujo de dos delanteros, de tres y también solo en punta», continuó Torrecilla, que recordó que «tiene una buena definición que sufrimos el año pasado». El delantero marcó dos de los cuatro goles que encajó el Sporting en el último choque que disputó en La Romareda.

Recordando su actuación en Zaragoza, el delantero lanzó un pequeño dardo al Oviedo, al que también marcó en La Romareda. «¿Que si se me dan bien los equipos asturianos? Espero que este año siga siendo igual», comentó con una pequeña sonrisa.

Además del interés mostrado por la entidad gijonesa por hacerse con sus servicios «desde el primer día», Álvaro Vázquez apuntó a «la ciudad, la afición y El Molinón» como los principales motivos que le llevaron a decidirse a fichar por el Sporting. Del estadio destacó que «es un campo en el que da gusto jugar y motiva a cualquiera». No fue lo único en que hizo hincapié del cuadro rojiblanco, ya que también hizo referencia al «proyecto de futuro importante del que quiero formar parte».

Del proyecto le agradó ver «una base importante a la que hay que añadir varios matices como son los de Javi Fuego y Unai Medina». Otro de los matices es él. «Un delantero centro que se siente cómodo como referencia, pero que, ante las necesidades que le puedan surgir al equipo y al entrenador, me puedo adaptar a cualquier posición», concluyó el futbolista antes de continuar con la concentración en Mareo.