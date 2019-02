«Es mi mejor momento», reconoce Djurdjevic

Uros Djurdjevic, situado ya como máximo del Sporting con siete goles en la Liga y uno en la Copa, reconoció esta mediodía que «es mi mejor momento y el equipo está jugando muy bien en este inicio». En cualquier caso, asumió tras su doblete en Almendralejo, «tengo que continuar así». Preguntado por si había tenido una racha similar en Serbia, con seis de sus siete goles firmados en los últimos cinco partidos, el delantero reconoció que «pienso que esta es la mejor; en Serbia marqué mucho, pero en más partidos».

A renglón seguido volvió a relacionar su buen momento con la llegada de José Alberto al banquillo, además de en el apoyo que ha recibido de parte de Arturo Martínez, coach de la primera plantilla. «Tengo más confianza con este entrenador», dijo, asegurando que no le importa la cifra final de goles, sólo que el equipo logra el ascenso. «No me preocupan los goles que voy a marcar. El equipo es lo más importante y volver a Primera», subrayó.

De todos sus goles destacó el logrado ante el Tenerife, en un acrobático remate, y apreció que los defensas rivales empiezan a apretarle las tuercas más, altertados por su momento. «Cada partido es difícil porque ya me conocen, pero juego siempre igual y no me preocupa», explicó.

Antes de desvelar que se había quedado en propiedad la camiseta del doblete en Extremadura, Djurdjevic se detuvo en el partido del viernes. «Ante Osasuna tenemos uno de los encuentros más importantes de la temporada», avisó, incidiendo en todo momento en que está encantado en Gijón: «Deseo jugar en este equipo muchos años».