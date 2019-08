Sporting | José Alberto: «Hay que mejorar mucho en ataque»

José Alberto López ultima el segundo partido consecutivo del Sporting en El Molinón. Al igual que sucedió la pasada semana, el preparador se encerró con sus jugadores para no ofrecer pistas sobre la estrategia a seguir para doblegar al Albacete.

Una semana después de que el nuevo proyecto rojiblanco se estrenara ante su público, el equipo disfrutará de una segunda oportunidad para sumar los tres primeros puntos de la temporada en el estadio gijonés. Si el Sporting dejó una buena imagen en Gerona, ante el Rayo no terminó de convencer con su propuesta futbolista. Un hecho que José Alberto reconoció ayer en Mareo: «Hicimos un buen trabajo, pero no me gustó. En defensa estamos bien, pero en ataque tenemos que mejorar mucho».

El ovetense fue crítico con el juego ofrecido el pasado domingo, ya que considera que «nos faltó fútbol en la primera parte y personalidad para aparecer en los momentos claves». La historia tras el descanso es diferente. Sin referirse al VAR, José Alberto recordó el «sufrimiento y la entrega» de sus jugadores tras la expulsión de Nacho Méndez por doble amarilla.

El luanquín es la única baja con la que cuenta para recibir al Albacete. Si el regreso de Damián Pérez a la competición conllevará la suplencia de Unai Medina por la vuelta de Molinero al lateral derecho, la ausencia de Méndez provocará el debut de Pedro Díaz en la medular siempre y cuando no se produzca un cambio en el dibujo táctico.

El rol de Manu García

Un sistema que no perjudica, según José Alberto, al juego de Manu García. Ayer el preparador salió en su defensa para recordar que no es un jugador que «va a dar muchas asistencias ni a marcar muchos goles». Un rol que no desempeñará porque «Manu es más un organizador que un finalizador».

Además de quitarle presión al fichaje más caro en la historia del Sporting, el entrenador quiso dejar claro cuáles son las cualidades de una de las estrellas del equipo. «Que Nacho Méndez juegue por delante de Manu se debe a que tiene más físico. Puedo asegurar que Manu puede jugar en banda, pero no actuará cerca del punta. Se dedicará a dar continuidad al juego creativo», insistió el técnico.

Por otro lado, si la idea del cuerpo técnico para derrotar al Albacete pasa por formar un trivote en la medular, Pedro tiene más opciones que Cristian Salvador en acompañar a Manu García y Javi Fuego. «Estoy encantado con el trabajo de los dos. Hay mucha competencia en el centro del campo y me ponen las cosas difíciles a la hora de elegir», subrayó al respecto.

No fueron los únicos nombres propios a los que se refirió el ovetense, ya que también destacó la gran labor de Pablo Pérez en la banda izquierda recordando que «no es su posición habitual». El gijonés parece haber convencido al cuerpo técnico que ven en él a un futbolista que «llega bien en segunda línea y colabora espectacularmente en la parcela defensiva para ayudar al lateral de su banda».

También hubo tiempo para explicar lo vivido en el reencuentro del equipo con el sportinguismo. Dos meses y medio después de la despedida del pasado curso, el Sporting de José Alberto regresó a El Molinón. La afición recibió al equipo por todo lo alto y el entrenador así lo reflejó ayer en la rueda de prensa previa a la tercera jornada: «El Molinón me impresionó el otro día. La gente se ha ilusionado con nada, con los fichajes y con el trabajo del día a día».

Además, destacó el importante papel que desempeñará el público durante toda la temporada. «La afición jugó su partido desde el primer minuto y creo que si estamos juntos va a ser difícil que se nos escapen puntos de casa», indicó.

Mañana El Molinón volverá a abrir sus puertas. Lo hará para recibir al Albacete, un equipo que para José Alberto «tiene un juego muy directo con una referencia ofensiva muy clara como es Zozulia». El cuerpo técnico tiene bien estudiado al cuadro manchego porque según sus informes «es un equipo que se asemeja al de la pasada campaña, por lo que lo conocemos bastante bien».

Las transiciones rápidas y el juego por las bandas son dos de los puntos fuertes del próximo rival del Sporting. Por su parte, los rojiblancos intentarán ser «intensos, hacer un buen fútbol y circular rápido el balón». Todo ello para que la primera victoria del curso llegue en la tercera jornada. No hay mucho más tiempo que esperar.