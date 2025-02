Miguel Torrecilla: «Conseguí el objetivo que buscaba con la rueda de prensa»

A. MENÉNDEZ GIJÓN. Viernes, 12 de febrero 2021, 02:02 | Actualizado 16:55h. Comenta Compartir

Miguel Torrecilla, que fuera director deportivo del Sporting desde 2017 hasta 2020, repasó ayer algunas cuestiones acerca de su paso por el club rojiblanco. El ejecutivo salmantino, ahora en el Zaragoza, defendió en Deportes Cope Asturias la herencia de su gestión en el destacado papel ... que está haciendo el club rojiblanco este curso, cuarto en Liga y siempre en puestos de 'play off'. «Me congratula el momento actual del Sporting. Son 17 o 18 jugadores acabaron con Djukic la temporada del proyecto anterior y que continúan en la plantilla. Me llena de satisfacción que esos jugadores estén luchando por algo que Gijón tiene que tener», explicó sin querer profundizar más allá. El ejecutivo se mostró muy feliz por la eclosión de Djuka, firmado el segundo año de su etapa en Gijón. «Me alegro por el Sporting, por el presidente y por su familia. Es una alegría enorme que esté siendo tan determinante en la clasificación que tiene el equipo». Además, defendió con vehemencia su última rueda de prensa, muy sonada por la sorprendente puesta en escena. «No me arrepiento de la rueda de prensa, el objetivo que buscaba se consiguió. No voy a decir el objetivo. Si se volviera a dar lo volvería a hacer por lo que se buscaba en ese momento, sabiendo el riesgo mío, personal y de imagen, que corría al hacer esa escenificación».

Torrecilla dio su versión a cerca de su salida. El salmantino dejó caer que llegó motivada por un deseo personal de querer cambiar: «La semana anterior al confinamiento se sabe cuál es mi decisión y, luego el día a día del confinamiento total hace que se pudiese llevar con grandísima cautela». Opinión que matizó después: «Cualquier toma de decisión estructural y estratégica ha sido compartida con el presidente, esa también», dijo antes de elogiar a su reemplazo. « El club ha encontrado un profesional íntegro en Javi Rico».

