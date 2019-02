«No me arrepiento de ninguna contratación de las que he hecho» 01:58 Miguel Torrecilla, durante su intervención de ayer en la Escuela de Fútbol de Mareo. / ARNALDO GARCÍA «No ha habido malas decisiones, sino malos rendimientos», asegura Miguel Torrecilla ANDRÉS MAESE Jueves, 14 febrero 2019, 03:22

Vestido con un traje azul marino, con un chaleco y corbata a juego, y una camisa blanca, Miguel Torrecilla pidió disculpas por acudir seis minutos tarde a su cita con los medios de comunicación. Al director deportivo le tocaba repasar su trabajo en el pasado mercado invernal. Se mostró confiado en que el Sporting revierta la situación y pueda competir por ascender, aunque por momentos alzó la voz cuando se le cuestionó por los fichajes realizados, a los que defendió pese a que no estén rindiendo al nivel esperado según él mismo reconoció.

Proyecto deportivo

«Quiero cumplir mi contrato, pero ojalá esté diez años»

Pese a que no dejó de insistir en que su comparecencia estaba marcada para repasar los movimientos ejecutados en el mercado invernal, Torrecilla dejó entrever los planes de futuro que tiene pensados para el Sporting. «Ahora mismo me centro en hacer un proyecto con José Alberto, si bien los dos terminamos nuestros contratos el próximo año», aseguró el director deportivo.

Del preparador asturiano también abordó la negociación «permitida» que tuvo el pasado verano con el Numancia. «Le dimos permiso para que fuera», afirmó el salmantino que ofreció más detalles: «Tengo muy buena relación con el director deportivo del Numancia y sabía en qué lugar de prioridades se encontraba José Alberto. De todos modos, nunca cerraremos la puerta para que la gente de casa crezca fuera de aquí, sabíamos que si se hubiese ido, habría vuelto». Torrecilla zanjó el tema con un ejemplo. «¿No volvió Jony? Pues eso», enfatizó.

Pese a que su mira está en hacer su trabajo de la mejor manera posible en el año y medio que tiene firmado en Gijón, no quiso dejar pasar la ocasión para afirmar que «ojalá pueda estar aquí diez años más». Entre sus planes se encuentra seguir apostando por la cantera y convertirlo en un pilar de futuro. Recordó que «esta temporada subieron seis futbolistas del filial» y de paso confirmó que «la próxima temporada Pedro Díaz y Carlos Cordero tendrán dorsales del primer equipo». Se detuvo brevemente para abordar la situación del Sporting B y transmitir su confianza en el trabajo del técnico, Isma Piñera.

Mercado invernal

«Cumplimos con los criterios marcados por los técnicos»

Un mercado de fichajes más, Miguel Torrecilla se mostró satisfecho con los movimiento realizados por la secretaría técnica para reforzar la primera plantilla. Su cuarta ventana para incorporar futbolistas desde que se hizo cargo de la parcela deportiva rojiblanca se zanjó con tres fichajes. «Cumplimos con los criterios marcados en el mercado. El primero que fueran jugadores sin riesgo de adaptación y luego que se cubriesen las posiciones marcadas por el cuerpo técnico: Jugadores ofensivos, polivalentes y con verticalidad como es Aitor», comentó el salmantino. Además, el director deportivo aseguró que «tuvimos que esperar hasta el último momento para cerrar las incorporaciones porque los tiempos los marcó el mercado». Los tres fichajes tuvieron que esperar a que los clubes en los que se encontraran les dejaran libre para después recalar en el Sporting.

Los fichajes

«No hay malas decisiones, sino malos rendimientos»

No solo se refirió a los tres últimos hombres en vestirse de rojiblancos. Miguel Torrecilla, que esta temporada contrató el mismo número de jugadores que la pasada, no ve que se hayan realizado malas operaciones pese a los resultados obtenidos hasta la fecha en la Liga. «No creo que hayamos tomado malas decisiones, hay que hablar de malos rendimientos en el campo», comentó el director deportivo, que señaló a Djurdjevic como «el ejemplo a seguir» para los rojiblancos que no están mostrando el nivel esperado.

Fueron pocos los nombres propios que utilizó para argumentar su trabajo en la presente temporada, pero sí se refirió a la situación de Isaac Cofie. «Para mí es una alegría el rendimiento que está dando Cristian Salvador, eso hace que Cofie no juegue. Con su fichaje cubríamos perfectamente la baja de Sergio Álvarez. Ha rendido a un gran nivel», señaló. Sobre las dudas que han suscitado algunas contrataciones fue nítido: «No me arrepiento de ninguna de las contrataciones que he hecho».

Aún así, reconoció que esta temporada había fichado más de lo que tenía planeado porque «el mercado nos ha dado oportunidades para contratar a jugadores de un nivel importante y eso nos ha llevado a firmar el mismo número de futbolistas que el año pasado», dijo tras admitir que en el pasado verano anunció que sus proyectos suelen tener un primer año con muchas incorporaciones pero que después, en los cursos posteriores a su debut, no se alcanza el mismo número de fichajes.

Renovaciones

«Tenemos para la temporada que viene veinte fichas ocupadas»

Por delante tiene unos meses en los que trabajará, entre otras cosas, en la continuidad de dos de los pesos pesados de la plantilla. El primer objetivo, a corto plazo, es la de prolongar la vinculación de Babin con el club. El central puede negociar con cualquier equipo desde el pasado mes de enero, pero como ya comentó en más de una ocasión, quiere escuchar la oferta del Sporting. No será el único al que se le ofrezca la continuidad. «Como sabéis, ya estamos hablando con Babin y la idea es hablar con Canella en breve para que se alargue su contrato con el Sporting», anunció.

La renovación de Babin se antoja como el principal objetivo de Torrecilla. El propio director deportivo analizó la situación de una plantilla que se encuentra «escasa de futbolistas defensivos» de cara al futuro. «Si se estudia el grupo, para el próximo curso ya hay 20 fichas ocupadas. El centro del campo, la portería y la delantera están cubierta, pero hay un déficit de defensas», explicó el director deportivo que desde que se cerró el mercado invernal «ya trabajamos en la confección de la próxima plantilla».

El objetivo

«Estamos a tiempo de entrar en la pelea»

Miguel Torrecilla no se rinde. Ayer mostró su lado más optimista de cara a lograr el objetivo marcado a comienzos del curso. El salmantino esgrime lo ocurrido en la pasada temporada. «Hace un año estábamos en la misma posición y entramos en 'play off'», recordó el máximo responsable de la parcela deportiva, que confía en alcanzar todavía la sexta posición.

A pesar de ejercer como secretario técnico en el club, Torrecilla enfatizó que su labor es mucho más amplia: «No solo ficho jugadores, soy responsable de una estructura del club, gestiono personal humano. No soy el secretario técnico, soy el director deportivo». No quiso entrar a la hora de hacer un balance sobre su trabajo porque prefiere que «se juzgue al final de los tres años que tengo de contrato».

