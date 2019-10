Sporting Miguel Torrecilla: «No podemos dudar de José Alberto a las primeras de cambio» Miguel Torrecilla. / Juan Carlos Tuero Torrecilla respalda al técnico e insiste en que quiere dar «durabilidad» al proyecto JOSÉ ÁNGEL GARCÍA Martes, 8 octubre 2019, 12:42

Miguel Torrecilla, director deportivo del Sporting, asegura que no hay situación «anómala» con José Alberto. Entiende que el equipo debería llevar más puntos en la clasificación y pide que no se hagan interpretaciones tan extremas sobre la trayectoria de los rojiblancos. Así lo ha trasladado en una entrevista con EL COMERCIO esta mañana en su despacho de Mareo. «No hay situación de riesgo para el técnico», insiste el técnico salmantino, que expresa su plena confianza hacia José Alberto. «Mi objetivo es que haya durabilidad», subraya Torrecilla, que niega que el entrenador se juegue el puesto este sábado ante el Alcorcón. «Debemos fijarnos en los pequeños detalles, en aquellos aspectos que te pueden llevar a perder puntos, generar dudas; debemos solucionar eso», afirma. «No podemos dudar de técnico de la casa a las primeras de cambio, todo lo contrario tenemos que ayudarle y apoyarle a todos los niveles», zanja el director deportivo rojiblanco.

«Este proyecto no tiene nada que ver con los proyectos anteriores», destaca Torrecilla, que defiende la apuesta y pide paciencia y tranquilidad. «El tiempo espero que nos dé la razón», apuntilla.

«Los jugadores cedidos pierden sentido de pertenencia pero ahora tenemos jugadores que sienten lo que es el Sporting», precisa Torrecilla, que destaca la capacidad de José Alberto para llegar a los futbolistas. «Hemos ido a la normalidad, lo mismo que nos hubiera gustado ir cuando llegué el primer año», apunta el director deportivo. «Todo es diferente, jugadores que son emblema, las cosas tienen que salir desde la tranquilidad y el apoyo, pero tampoco se puede cerrar los ojos ante los detalles nos impiden sumar», apostilla. «El Sporting tiene unos valores que no tienen nada que ver con lo que vio la Mareona el otro día», cuestiona Torrecilla, que espera que no vuelvan a producirse en el futuro. «Tenemos que resolver esos aspectos», asume.

Asume errores en su gestión como lo que ocurrió la pasada temporada. Cerrar la incorporación de futbolistas el último día del mercado impidió tener una plantilla corta. «Por la idiosincrasia de esta casa tenemos que tener una plantilla corta y sin cedidos», detalla el director deportivo que mantuvo ayer un encuentro con José Alberto para abordar los últimos acontecimientos. Considera que no se puede pasar del blanco al negro en 72 horas. «Ni ante el Almería éramos tan buenos ni ante el Fuenlabrada tan malos», sentencia el salmantino, que advierte de que la igualdad en la categoría permite que algunos equipos, llamados a pelear por la permanencia, se sitúen en la parte alta, mientras que algunos históricos les esté costando despegar. Reitera que lo imprescindible es mantener la calma y pone como ejemplo al Cádiz, que el pasado curso, cuando peor iban las cosas en el plano deportivo, lejos de destituirle le renovaron. Hoy el cuadro gaditano es líder destacado de la Segunda División. «Tenemos fijarnos en un caso como ese y entender que con paciencia se pueden conseguir las metas».

No ha habido contactos para renovar el compromiso del club, asegura Torrecilla. «No es el momento de abordarlo», tercia el salmantino, que asegura que si le llegara una oferta de fuera para el futuro lo primero que hará se lo comunicará al Sporting. Insiste, no obstante, en que está muy contento en Gijón, involucrado en el proyecto e identificado con el adn de este club. «A mí me gustaría seguir y de hecho ya estamos trabajando en cuestiones para la próxima campaña», desliza Torrecilla, que se muestra con fuerzas para renovar «mañana mismo».