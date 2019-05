Un milagro de cinco victorias Geraldes y Babin despejan un balón delante del mallorquinista Abdón Prats. / PADILLA A los rojiblancos, casi sin opciones, solo les queda sumar los quince puntos que restan para el final y esperar | El 'play off' se aleja ya a dos victorias, pendiente del Cádiz-Málaga que se juega hoy en el Ramón de Carranza J. BARRIO PALMA DE MALLORCA. Lunes, 6 mayo 2019, 04:11

Milagro, pleno, un imposible, fracaso, anticipar la preparación del nuevo proyecto, un último cartucho... Se escuchaba de todo en las entrañas de Son Moix minutos después de la conclusión del encuentro del Sporting, depresivo en todo su entorno. Todos las reflexiones, eso sí, tenían lógico un marcado tono radical y extremo. O de pasar de página, los que más, o de buscar una última oportunidad a base de encadenar victorias en estos cinco partidos, el pensamiento que emergía desde el vestuario y que, todavía conmocionado, trataba de manifestar.

La realidad es que el equipo de José Alberto está agarrado únicamente por el hilo de la matemática. Con la derrota en Son Moix, enterró prácticamente sus opciones de luchar por el 'play off', un terreno que no pisa desde las primeras jornadas de campeonato. El equipo rojiblanco tiene a seis puntos la zona de ascenso a falta de quince puntos por disputar y a la espera de ver qué sucede en el Cádiz-Málaga de esta noche. Los gijoneses solo tienen un consuelo, ya que todavía tienen que sumar los tres puntos del Reus, correspondientes a la penúltima jornada de Liga, finalizando la competición en El Molinón ante el Cádiz, equipo que está en los puestos de 'play off' tras este domingo. No es menos cierto que, dependiendo de lo que suceda esta noche, también tiene el 'golaverage' perdido con el Deportivo, ganador de los dos duelos frente a los rojiblancos.

El reto de los 69 puntos

El Mallorca, con su victoria de ayer, se dispara hasta los diez puntos de los rojiblancos, escapando definitivamente de su radar. El Deportivo, con su victoria agónica en Zaragoza, encarece un ascenso que ya está imposible para el Almería tras su derrota de ayer en Lugo. El Sporting queda así prácticamente descabalgado de la pelea a pesar de haber aguantado nueve partidos sin perder. En los últimos tres, no obstante, el cuadro rojiblanco solo ha sumado dos puntos de nueve posibles, lo que ha terminado de arruinarle.

En cualquier caso, los jugadores prometían ayer dar guerra en estas cinco jornadas, en las que están obligados a ganarlo todo y esperar a ver. Ese complicadísimo camino lo iniciarán el sábado, en El Molinón, frente al Lugo, en llamas. Tras el mismo llegará la visita a La Romareda, de viernes, y el desplazamiento del Albacete a Gijón. Los tres puntos están garantizados en la penúltima jornada con el Reus para concluir el curso regular con el Cádiz, también en El Molinón. Si logra un épico pleno en este trayecto, el Sporting se plantaría con 69 puntos en el desenlace del curso. Números de 'play off' en la memoria histórica, pero que resultan de ciencia ficción ahora mismo. A esa última y remota esperanza se agarra al equipo.