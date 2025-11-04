El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Aficionados del Sporting en Anduva, en el duelo de 2022. Arnaldo García

El Mirandés, a evitar a 'La Mareona' del Sporting en Mendizorroza: solo venderá entradas para abonados

El conjunto burgalés, que juega en Vitoria por obras de su estadio, busca evitar el efecto invasión de las aficiones visitantes

Iván García

Iván García

Gijón

Martes, 4 de noviembre 2025, 22:48

Comenta

No por esperado ha molestado menos a la afición del Sporting. El Mirandés, que recibe a los rojiblancos este viernes en el estadio de Mendizorroza con motivo de la remodelación que está acometiendo en Anduva, anunciaba este martes que la venta de localidades para el duelo entre jabatos y rojiblancos será «exclusiva para abonados del Mirandés y del Deportivo Alavés», restringiendo la presencia de aficionados visitantes a las 387 localidades enviadas al cuadro gijonés.

El cuadro burgalés juega como local sus encuentros en este arranque liguero en Vitoria, un recinto con una capacidad sensiblemente superior a la de Anduva –prácticamente cuadriplica la capacidad del feudo rojillo–. Por ello, y ante el temor de que los encuentros como locales se conviertan en partidos con mayor presencia de aficionados visitantes que locales, el conjunto burgalés ha venido adoptando esta medida durante la presente temporada. «Recomendamos a la afición visitante no realizar el desplazamiento salvo que cuenten con una entrada confirmada», concluye el comunicado.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un trabajador de 27 años muere electrocutado cuando limpiaba bajo una línea de alta tensión en Coaña
  2. 2 La misteriosa herencia de 14 millones de euros que puede ir a parar a un oculista de Oviedo
  3. 3 Rescatan a un conductor que se cayó por un terraplén en Gijón
  4. 4

    La antigua sede de Telefónica de Gijón albergará 18 lofts de lujo para alquilar a ejecutivos
  5. 5 ¿Cuánto cobrarán los propietarios que se adhieran a Alquilámoste? Así funcionará el programa de alquiler de vivienda del Principado
  6. 6 El Principado sobre los correos de Claudia Montes: «Eran confusos» y «no llegaron al presidente»
  7. 7 Luto en la judicatura asturiana por la muerte de Rafael Martín del Peso
  8. 8

    Claudia Montes: «Me dijeron que no me preocupara, que en Asturias se llevaban amañando contratos cuarenta años. Era un secreto a voces»
  9. 9 Una asturiana se cuela en la lista de los 100 más ricos de España
  10. 10 Una joven en patinete se estrella contra una furgoneta en Oviedo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El Mirandés, a evitar a 'La Mareona' del Sporting en Mendizorroza: solo venderá entradas para abonados

El Mirandés, a evitar a &#039;La Mareona&#039; del Sporting en Mendizorroza: solo venderá entradas para abonados