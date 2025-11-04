El Mirandés, a evitar a 'La Mareona' del Sporting en Mendizorroza: solo venderá entradas para abonados El conjunto burgalés, que juega en Vitoria por obras de su estadio, busca evitar el efecto invasión de las aficiones visitantes

No por esperado ha molestado menos a la afición del Sporting. El Mirandés, que recibe a los rojiblancos este viernes en el estadio de Mendizorroza con motivo de la remodelación que está acometiendo en Anduva, anunciaba este martes que la venta de localidades para el duelo entre jabatos y rojiblancos será «exclusiva para abonados del Mirandés y del Deportivo Alavés», restringiendo la presencia de aficionados visitantes a las 387 localidades enviadas al cuadro gijonés.

El cuadro burgalés juega como local sus encuentros en este arranque liguero en Vitoria, un recinto con una capacidad sensiblemente superior a la de Anduva –prácticamente cuadriplica la capacidad del feudo rojillo–. Por ello, y ante el temor de que los encuentros como locales se conviertan en partidos con mayor presencia de aficionados visitantes que locales, el conjunto burgalés ha venido adoptando esta medida durante la presente temporada. «Recomendamos a la afición visitante no realizar el desplazamiento salvo que cuenten con una entrada confirmada», concluye el comunicado.

Temas

Sporting de Gijón