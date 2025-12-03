El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Encuentro de la alcaldesa de Gijón con EL COMERCIO, en el Teatro Jovellanos
Los canteranos Iker Martínez y Marcos Fernández, incluidos en la convocatoria para la Copa del Rey, ayer, durante el entrenamiento del Sporting en Mareo. Juan Carlos Román
Copa del Rey: Mirandés - Sporting de Gijón

El Sporting, en los pies de los 'guajes'

Borja Jiménez prepara la eliminatoria de Copa del Rey contra el Mirandés de hoy con ocho futbolistas con ficha del filial y la titularidaddel juvenil Alex Diego

Javier Barrio

Javier Barrio

Gijón

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 06:45

Comenta

Un multitudinario Sporting de Gijón, que subirá esta mañana al autocar a 31 futbolistas (los disponibles, los no disponibles y ocho futbolistas del filial ... ), inicia esta noche en Vitoria (20 horas) una fase del calendario exigente, exprés y con la que espera espantar todas las dudas. De un noviembre terrorífico, a un diciembre en el que cruza los dedos por resurgir. Para abrir boca, la segunda eliminatoria de Copa del Rey, contra el Mirandés, que aún no ha podido realizar la mudanza definitiva a Anduva y sigue jugando sus partidos como forastero en la semivacía inmensidad de Mendizorroza. Una cita que Borja Jiménez presentó ayer como una gran ocasión para meritorios, sin esconder que su máxima preocupación está en el partido del sábado en Anoeta. Un trago copero en el que, por fin, el Sporting podrá sacar del armario su tercera equipación. Y una noche en la que el técnico suspira por no tener más sobresaltos.

