El Sporting, en los pies de los 'guajes'

Un multitudinario Sporting de Gijón, que subirá esta mañana al autocar a 31 futbolistas (los disponibles, los no disponibles y ocho futbolistas del filial ... ), inicia esta noche en Vitoria (20 horas) una fase del calendario exigente, exprés y con la que espera espantar todas las dudas. De un noviembre terrorífico, a un diciembre en el que cruza los dedos por resurgir. Para abrir boca, la segunda eliminatoria de Copa del Rey, contra el Mirandés, que aún no ha podido realizar la mudanza definitiva a Anduva y sigue jugando sus partidos como forastero en la semivacía inmensidad de Mendizorroza. Una cita que Borja Jiménez presentó ayer como una gran ocasión para meritorios, sin esconder que su máxima preocupación está en el partido del sábado en Anoeta. Un trago copero en el que, por fin, el Sporting podrá sacar del armario su tercera equipación. Y una noche en la que el técnico suspira por no tener más sobresaltos.

Contra el sentido de 'estorbo' que se le puede otorgar a la Copa en la situación de alta necesidad del Sporting, mientras el 'Sanse' aprovecha su condición de exento del Torneo del K. O. para abanicar piernas de camino al sábado, el encuentro de hoy tiene cierta miga. Alicientes, sobre todo personales. Desde la vuelta de Christian Joel, que fue operado a principios de octubre de una lesión renal y que volverá a experimentar el ambiente de la competición, hasta una posible titularidad de Jesús Bernal, casi un año después de que se lesionase de gravedad en el último encuentro de 2024. También, por supuesto, la frescura de los canteranos, que han inundado la gruesa convocatoria en la que han tenido cabida hasta los lesionados, como Loum.

Borja Jiménez se ha situado en los pies de los 'guajes', reclutando a ocho futbolistas con ficha del filial. Varios de ellos jugarán esta noche y, ya de madrugada o al día siguiente, la mayoría apuntan a regresar a Asturias. El resto de la expedición permanecerá en el País Vasco hasta el sábado para optimizar el tiempo disponible, priorizar el descanso de los jugadores y reducir el tiempo en carretera. Tras el partido de Copa de esta noche, el equipo pasará la noche en Vitoria. Mañana y pasado se ejercitará ya en la Ciudad Deportiva del Eibar y pernoctará en San Sebastián.

En la expedición hay dos jugadores en edad juvenil: Bruno Rubio, mediapunta de 18 años que compite con el Sporting C, y Alex Diego, el prometedor lateral zurdo de 17 años. Este último, que lleva varias semanas en dinámica del primer equipo, se asoma esta noche a su estreno como titular con el Sporting.

Pica, con el Mirandés

Las rotaciones en el once gijonés se darán la mano con las que se esperan en el Mirandés. El sevillano Javier Galván, que no llegó a estrenarse en el precedente liguero que disputaron los dos equipos en Vitoria hace un mes, aprovechará la coyuntura para refrescar su once y equilibrar el reparto de minutos. Posiblemente, el central Adrián Pica, pretendido por el Sporting el pasado verano, sea una de las novedades junto al portero Juanpa o futbolistas como Barea.

«El formato es el que es», apuntó ayer disconforme el entrenador del Mirandés por un planteamiento de la Copa que, sostuvo, beneficia a los equipos grandes. «Vamos a competir, a jugarla y, si ganamos, nos va a venir bien porque sería una dinámica de dos resultados positivos», anunció Javier Galván.

La cara del Mirandés, eso sí, no ha cambiado demasiado desde su llegada, con dos derrotas y una victoria en la Liga. El triunfo llegó en la última jornada y frente a la Real Sociedad B, confiado en poder darle continuidad esta noche.