El Sporting de Gijón estrena camiseta en el partido de Copa del Rey frente al Mirandés

Por fin, después de varias gestiones, la tercera equipación del Sporting de Gijón, la que celebra el 120 aniversario del nacimiento del club, ... verá la luz en un partido. Será esta noche, en el marco de la Copa del Rey, durante la visita al Mirandés (Mendizorroza, 20 horas). En ese sentido, como adelantó la 'Cadena Ser' en Gijón y pudo confirmar EL COMERCIO, la Federación validó la indumentaria para el Torneo del K. O. y hoy podrá ser estrenada.

Para utilizarla en la Liga, sin embargo, el equipo tendrá que esperar. Todavía está pendiente del visto bueno definitivo, aunque se espera que este llegue con el cambio de año. La singularidad de esta camiseta, además de su diseño blanco, con detalles en rojo, radica en el escudo, que representa el primer emblema del Sporting del que se tiene constancia. Su diseño, además, se le atribuye al mismísimo Anselmo López, fundador del club.

El Sporting nunca llegó a hacer uso de este escudo de manera oficial. De ahí que no estuviera registrado en la Oficina de Patentes y Marcas, por lo que el club ha tenido que documentar todo el trámite. Ahora, tras el visto bueno de la Federación, queda la Liga.