Directo Encuentro de la alcaldesa de Gijón con EL COMERCIO, en el Teatro Jovellanos
Imagen de la tercera camiseta del Sporting de Gijón. E. C.
Copa del Rey: Mirandés - Sporting de Gijón

El Sporting de Gijón estrena camiseta en el partido de Copa del Rey frente al Mirandés

El equipo gijonés lucirá la tercera equipación

Javier Barrio

Javier Barrio

Gijón

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 10:10

Comenta

Por fin, después de varias gestiones, la tercera equipación del Sporting de Gijón, la que celebra el 120 aniversario del nacimiento del club, ... verá la luz en un partido. Será esta noche, en el marco de la Copa del Rey, durante la visita al Mirandés (Mendizorroza, 20 horas). En ese sentido, como adelantó la 'Cadena Ser' en Gijón y pudo confirmar EL COMERCIO, la Federación validó la indumentaria para el Torneo del K. O. y hoy podrá ser estrenada.

