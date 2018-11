«Veo al míster más fuerte que nunca» Carlos Cordero, en un momento de la sesión de ayer. / A. GARCÍA El lateral zurdo sostiene que el técnico ovetense se merecía por su trabajo «estar en el primer equipo» | «La confianza que tengo con José Alberto no la tenía con Baraja», observa Cordero J. BARRIO GIJÓN. Viernes, 30 noviembre 2018, 02:48

«He pasado unos días 'malucho', pero me he recuperado bien. Ya estoy a disposición». Carlos Cordero se expresaba ayer como un niño con zapatos nuevos. Ilusionado por la etapa que se le abre en Gijón con la subida de José Alberto, quien le hizo debutar el pasado fin de semana en Granada, reconocía que «fue un día inolvidable», admitiendo que «todos los niños quieren debutar en el fútbol profesional y yo estoy contento y muy agradecido al míster por la confianza que me ha dado».

El defensa extremeño, que repetirá en el lateral izquierdo frente al Tenerife, con una buena ocasión de asentarse, se mostraba muy agradecido al técnico ovetense, que estuvo muy presente en su alocución, recordando en un par de ocasiones que con Baraja se veía sin opciones. «Estoy contento de que le hayan subido (a José Alberto) porque he visto el trabajo que ha hecho de aquí para atrás. Estoy con la confianza más con él que con el míster anterior (Baraja). Con su trabajo ya se merecía estar en el primer equipo», destacó. Más tarde manifestó el mismo mensaje, pero con otra estructura: «¿Si lo veía difícil antes? Siendo sincero, sí que lo veía más difícil. La confianza que tengo con el míster no la tenía con Rubén Baraja».

En relación a la llegada del entrenador al vestuario del primer equipo, también quiso enviar un mensaje de optimismo. «No ha cambiado nada, al revés, el mensaje es más positivo y enérgico. El míster está más fuerte que nunca para cambiar la situación y seguir adelante con el equipo», prometió. También habló sobre sus sensaciones en Los Cármenes. «Estaba un poco nervioso al principio», reconoció, prometiendo curro: «Llevo desde chico jugando y la verdad que trabajando y siendo humilde se llega a cualquier lado. Ha llegado mi oportunidad y no la voy a desaprovechar».