Sporting Molinero: «El que no esté preparado para la exigencia del Sporting no podrá estar aquí» Francisco Molinero, después de un entrenamiento. / Arnaldo García «El sábado voy a pensar en lo que pase en mi partido, lo que suceda en otros campos me da igual», asegura JAVIER BARRIO Gijón Jueves, 6 junio 2019, 13:46

Francisco Molinero, uno de los futbolistas del Sporting con contrato la próxima temporada, asumió el reto del próximo curso, en una reflexión bastante autocrítica y en la que lanzó un mensaje ambicioso para el nuevo año. «Tenemos que ser conscientes de dónde estamos. Aquí hay una historia y hay que estar entre los seis primeros. No hay otra, no hay más. Es un club grande. Hay esa exigencia y el que no esté preparado para ello no podrá estar aquí», aseguró, prolongando que «desde el minuto uno que se pisa Gijón hay que saber dónde se viene«.

El lateral no ocultó su disgusto por la temporada, asumiendo que «hemos sido muy irregulares y si no da al objetivo es porque no lo hemos hecho bien». Más adelante reconoció que «hemos fallado y no hay que esconderse. Hay que dar la cara. La temporada no ha sido buena». Y deseó que «el año que viene sea todo diferente».

Con respecto a la necesidad del Real Oviedo, Molinero comentó que «me da igual. Voy a pensar en mi partido y lo otro me da igual».