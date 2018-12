El Molinón se agarra al efecto José Alberto

Comienza el último mes del año y con él llega uno de los partidos más especiales en la carrera como entrenador de José Alberto López. El técnico debutará esta tarde (20.30 horas) en El Molinón. En el mismo estadio que coreó su nombre en los dos últimos encuentros que disputó el Sporting como local y que esta tarde verá como se hace realidad la petición del sportinguismo, tras dos meses sin ver ganar a su equipo en casa.

El preparador quiere futbolistas valientes sobre el terreno de juego que den el máximo en cada balón para ganar el partido y además, ofrecer un buen espectáculo al sportinguismo, después de la decepción que ha supuesto la última etapa de Baraja. «Tenemos que ofrecerles algo que les guste», comentó José Alberto ayer, tras la sesión que dirigió a puerta cerrada en Mareo.

Para lograr dicho objetivo, el técnico medita realizar pocas variaciones respecto al equipo que venció al Granada el pasado viernes. Una victoria con la que rompió una dinámica de siete meses sin ganar a domicilio.

La gran duda en la alineación se encuentra tanto en el lateral derecho como en el centro del campo. El regreso de Molinero, tras cumplir un partido de sanción, deja en el aire quién será el encargado de defender la banda derecha ante el Tenerife. El toledano y André Geraldes son las principales bazas con las que cuenta un José Alberto que no ha querido dar pistas sobre ello.

El técnico juega al despiste. Al menos en sus dos primeras semanas al frente del banquillo rojiblanco así lo ha hecho. Durante la semana deja entrever un posible once inicial, aunque suele guardarse una sorpresa para el día del partido. Sucedió el pasado fin de semana con la presencia de Peybernes y Nacho Méndez en la alineación titular y podría volver a suceder esta semana en el centro del campo.

El hueco de Nacho Méndez

La ausencia del luanquín por sanción deja un hueco en la medular. No será la única baja con la que cuenta el Sporting, ya que Canella y Noblejas no se han recuperado e Isma Cerro ha dicho adiós a la temporada. Parece que Isaac Cofie y Sousa han convencido al preparador en su regreso al once. Los dos parten con ventaja respecto al resto de sus compañeros para formar parte del tridente que alineará José Alberto en el centro del campo. Por lo visto en Mareo, Carmona será el que complete la sala de máquinas de una nave que pretende enderezar el rumbo en las próximas jornadas.

El futbolista mallorquín verá modificada su posición. Dejará la banda derecha para Robin Lod. Al menos es lo que ha trabajado José Alberto en las últimas sesiones del equipo en la Escuela de Fútbol de Mareo. El propio técnico afirmó ayer que «no hace falta que un jugador de banda sea rápido y tenga regate», aludiendo a las características de Robin Lod, que poco se asemejan a las de un extremo puro. Sus palabras bien pueden interpretarse como un guiño al planteamiento que tiene ideado para derrotar al Tenerife con un extremo veloz como Traver en la izquierda y el finlandés en la derecha para aportar un juego más combinativo.

La semana de entrenamientos del Sporting dejó varias momentos en los que José Alberto mantuvo varias conversaciones personalizadas tanto con Nick Blackman como con Uros Djurjdevic. Pese a que el técnico no se muestra preocupado por la falta de puntería de sus delanteros, quiso estar muy cerca de los atacantes para intentar que su estreno goleador en Liga se produzca esta tarde ante el Tenerife.

Pese a las buenas sensaciones que dejó el delantero británico durante la media hora que disputó ante el Granada, todo apunta a que Djurdjevic volverá a disfrutar de una nueva oportunidad en el once inicial. Su trabajo de desgaste a la defensa rival es del agrado del cuerpo técnico, aunque los técnicos son conscientes de que necesitan a un ariete que destaque por tener una buena efectividad ante la portería rival.

Enfrente estará el Tenerife de Josél Luis Oltra. Un técnico que, al igual que José Alberto, ocupó el banquillo con la temporada ya comenzada. El equipo tinerfeño se encuentra también en la zona baja de la clasificación, a dos puntos del Sporting. Los hombre de Oltra no saben lo que es ganar fuera de casa y llegan a El Molinón con el claro propósito de estrenar su casillero de victorias a domicilio esta temporada.

Oltra recupera para la cita a Paco Montañés, que regresa después de superar una larga lesión. El preparador viajó a Gijón con 19 futbolistas, por lo que tendrá que realizar un descarte antes del encuentro. Ángel Galván, segundo guardameta del equipo, no está disponible, por lo que el meta del filial Otaño se sentará en el banquillo.

El Molinón recibirá con los brazos abiertos al entrenador, aclamado por la grada. La confianza del sportinguismo pasa porque José Alberto sea capaz de enderezar el rumbo después de una mala racha en las últimas jornadas.