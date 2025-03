«El Molinón ha sido un campo muy especial para mí»

JAVIER BARRIO gijón. Martes, 3 de marzo 2020, 03:12 | Actualizado 08:18h. Comenta Compartir

Del tirón, Juan Carlos Valerón (Arguineguin, Gran Canaria, 1975) recita como compañeros de aula en el curso de entrenadores a Iraola, Pablo Amo, Fernando Redondo, su 'medio hermano' Manuel Pablo, el argentino Saviola... Casi nada. «Menuda selección», bromea. 'El Flaco', aquel maravilloso mediapunta que brilló en el Deportivo y en la Selección, cerró su taquilla de jugador hace cuatro años en Las Palmas. Vive en el Sur de la isla, desde donde atiende a EL COMERCIO para hablar de la vida, del fútbol, de su cometido como seleccionador Sub 16 de Canarias y, claro, de El Molinón.

-¿Entrenador?

-Sí. Me gusta estar abajo, en el campo. Cuando colgué las botas me planteé qué iba a ser. Siempre había visto con buenos ojos ser entrenador, pero no tenía muy claro si estaba capacitado. Estos últimos años los he vivido un poco en esa búsqueda de saber qué quería. Salí de la Unión Deportiva (Las Palmas) para ser entrenador de la Sub 16 de Canarias y empecé a poner en práctica mis ideas. Me planteo el futuro como cuando era jugador. Si hago un buen trabajo, llegaré más lejos. Si no, a donde pueda.

-¿Y ve el fútbol igual?

-Cambia bastante. No es lo mismo pensar como jugador que como entrenador. Esa es la mentalidad que quería cambiar.

-Algo de su fútbol habrá en su idea, ¿no?

-Me imagino que todos los entrenadores buscan un poco esa idea según cómo hayan sido como futbolistas. Yo, lo mismo. A partir de una idea hay que buscar un equilibrio. Pero si quieres ser competitivo y dar rendimiento, tienes que manejar todos los aspectos del juego, tanto en ataque como en defensa. Es lo que he estado interiorizando.

-¿Al jugador le llega más el diálogo o la imposición?

-Depende. Cada uno tiene su manera de gestionarlo. Yo siento que cuando el futbolista entiende lo que está haciendo, mucho mejor.

-Su filosofía de vida era un poco diferente a la del futbolista profesional. ¿Sigue entendiendo la vida igual?

-Es mi forma de ser. Como entrenador trataré de ser igual. Lo pasé mal cuando empecé en el fútbol. Mucha gente me decía que necesitaba otras cosas para ser competitivo, para llegar, pero nunca he perdido mi manera de ser.

-Lendoiro, expresidente del Dépor, le ha ensalzado siempre como persona. Ha subrayado que usted nunca pedía más dinero que el que le correspondía.

-Eso va con cada uno. El dinero es necesario para vivir. Cuando uno trabaja también quiere ser recompensado para estar bien. Sí que me he visto en situaciones en las que a veces tenía que perder un poco de esa parte material por ganar otras cosas. Quizá esa haya sido mi forma de ser. Pero no creo que fuera el único.

-Usted ve ahora mucho fútbol base. ¿Cada vez hay menos jugadores de su perfil?

-Creo que sí. El fútbol ha evolucionado. Ahora es más rápido y ha habido una evolución táctica, con más organización. Antes, el ritmo era un poco más bajo. Los jugadores como yo teníamos más cabida. Pero más que desaparecer, creo que se están reubicando. Se les están buscando otras posiciones. Una de las primeras cosas que aprendí en el curso de entrenadores vino de una frase que había puesta en la pizarra. Se leía: «Todo es válido». Si hay rendimiento, todo vale.

-Usted rompió la leyenda negra de los jugadores canarios...

-Hubo una época en la que nos costaba salir (a la Península). La adaptación no era fácil, pero esto ha ido cambiando. Hoy hay varios jugadores canarios que están fuera, en las canteras de varios equipos de Primera.

-Le mencionaba antes al Dépor. Llegó a La Coruña después de que Djukic saliera.

-Sí. Coincidimos alguna vez en La Coruña. Me enteré pronto de que se iba al Sporting. Ha sido parte de la historia del Dépor y ha estado como técnico en equipos importantes. Estoy seguro de que al Sporting le va a venir bien.

-¿Qué recuerdo le queda de El Molinón?

-Siempre he recibido el cariño de la gente, pero en mi última etapa en el fútbol me tocó jugar mucho en El Molinón. Con el Dépor, partidos muy intensos, como aquella temporada que descendimos. Con Las Palmas, el 'play off. Es un campo muy especial para mí. En esos últimos años, incluso en Segunda, tuve la ocasión de jugar allí verdaderos partidos de Primera. La gente de ahí siempre tuvo conmigo un comportamiento cariñoso. Estoy agradecido a la gente de Gijón.

-Ya no está Quini.

-Es una pena. Fue todo un grande y nunca perdió su sencillez ni su forma de ser. Tuve la oportunidad de regalarle una camiseta cuando vino a Las Palmas. Me apetecía. Ha sido un ejemplo para todos. Le tenía mucho cariño.

-¿Verá el partido del domingo?

-Sí. Ahora veo mucho fútbol, aunque es difícil verlo todo, y la Segunda es una categoría que me gusta mucho. El que va último igual gana al primero. Me gusta ese atractivo. En este caso vienen los dos equipos en una situación complicada, pero saben que deben sacar puntos. Las Palmas no consigue ganar, pero tampoco pierde, y el Sporting, más de lo mismo. Habrá mucho control y una buena organización.

-Hay bastante balón con Djukic.

-Es su manera de entender el juego. Ya se ha visto en los clubes en los que ha estado. Los dos equipos se sienten cómodos con el balón. A ver quién es capaz de adueñarse de él.

-Tuvo de compañero a Luis Enrique en la Selección.

-Todos teníamos la sensación de que iba a volver en algún momento. No me atrevo ni a hablar de Luis Enrique por lo que ha sido como jugador y entrenador, pero puedo decir que estamos muy tranquilos y en buenas manos.

-¿Mauro Silva le influyó tanto?

-Siempre que me han preguntado por él he tratado de unir lo que es un buen jugador y un buen profesional. Mauro reunía esas características y era, además, 'top', un campeón del Mundo.

-¿Quién le puso 'El Flaco'?

-Fue en los juveniles de Las Palmas. Era bastante delgado en esa época. Me costaba ganar cuerpo y dar un buen rendimiento. No tenía físico, por lo que debía ser determinante con el balón para que la gente se fijara en mí. Eso busqué.