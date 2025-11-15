El Molinón, como remedio para todos los males

Andrés Maese Gijón Sábado, 15 de noviembre 2025, 23:46 Comenta Compartir

Después de dirigir su peor partido como entrenador del Sporting, Borja Jiménez necesita recuperar la senda de la victoria para alejar los fantasmas del pasado reciente que hicieron poner en cuestión el objetivo de los rojiblancos en la presente temporada.

El mejor remedio es El Molinón. Tanto él como sus futbolistas lo saben. La comunión con la grada es total. El Molinón es el mejor escenario posible para que el Sporting vuelva a sumar tres puntos después del batacazo del pasado fin de semana en Mendizorroza ante el Mirandés.

El último enfrentamiento liguero dejó un mal sabor de boca a los rojiblancos, que buscan esta tarde, a las 16.15 horas ante el Eibar, reconciliarse con el sportinguismo y de paso continuar en la lucha por los puestos de 'play off' de ascenso.

El dato curioso del encuentro es que el rival tan solo ha sido capaz de sumar a domicilio un punto en lo que va de temporada. Un dato que a Borja Jiménez no le dice nada porque, tal y como recordó el viernes, «el Mirandés era el peor local de la Liga con un punto y fue capaz de ganarnos».

Nadie se fía del Eibar pese a los números que presenta a estas alturas de la competición. Jiménez quiere más y para ello cuenta con Gaspar Campos. La gran novedad de la lista de convocados, junto a Christian Joel, después de que el propio entrenador pusiera en entredicho su presencia la víspera.

La gran duda del once inicial que puede presentar Borja Jiménez es la del propio Gaspar Campos. De su titularidad o suplencia dependerá el ataque rojiblanco. En principio, y una vez en la citación, todo hace indicar que vaya a formar parte del once inicial, aunque Jiménez puede jugar al despiste.

Al margen de la novedad deportiva, la gran noticia es el regreso de Christian Joel después de haber superado un problema renal que le mantuvo alejado de los terrenos de juego durante varias semanas.

Junto a él, las caras nuevas siguen siendo la de los canteranos. Manu Rodríguez y Nico Riestra, a los que se suma en esta ocasión el lateral derecho Alex Diego, que hace su estreno en una convocatoria del primer equipo. La ausencia de Kevin y Pablo García, teóricos suplentes para ambos laterales ha obligado al técnico a citar al canterano. Cabe recordar que Manu Rodríguez ya jugó en la Liga en el último partido disputado en El Molinón. Sin embargo, a Nico Riestra le queda debutar en la competición doméstica después de haberlo hecho con nota alta en la Copa del Rey.

Además de las citadas ausencias, cabe destacar la baja de Juan Otero, un futbolista capital sin cuyo concurso el Sporting no logra celebrar un triunfo.

Sin el colombiano, el preparador tendrá que volver a reconstruir la parcela ofensiva. La semana pasada jugó con Gelabert como falso delantero centro, pero el experimento no salió como esperaba.

El equipo, tal y como reconocieron desde dentro del vestuario, estuvo falto de una figura que pudiera conectar la defensa con el ataque. De ahí que Gelabert pueda recuperar su posición natural por delante de Justin Smith y Corredera. De ser así, Amadou tiene opciones de volver a ser la referencia ofensiva, tal y como sucedió en el último partido disputado en Gijón. En aquella ocasión, Las Palmas no pudo pasar del empate sin goles pese a que Jiménez contara con importantes ausencias como Dubasin, Gaspar, Otero y Corredera.

No parece que Caicedo tenga la confianza del entrenador. El ecuatoriano ha quedado relegado a un plano secundario y su participación en la Liga es poco más que simbólica desde la llegada del abulense..

Con la gran duda de Gaspar Campos, el peso en ataque lo asumirá un Dubasin que sigue marcando las diferencias en Segunda División. Tal es así, que varios equipos de Primera División le han puesto el ojo de cara a un futuro.

El rojiblanco, junto a César Gelabert, sigue siendo el punto diferencial de un Sporting que le necesita más que nunca para volver a ganar después de sumar un punto en las dos últimas jornadas ligueras.

Enfrente estará el Eibar de un viejo conocido como es el exrojiblanco Sergio Álvarez. El segundo peor visitante de la categoría (solo por detrás de la Real B que no ha logrado aún puntuar) quiere sumar su primera victoria lejos de Ipurua.

Jiménez ya explicó el viernes que no quiere relajaciones. Aseguró que le parece un rival complicado por la cantidad de maneras que tiene de poder hacer daño a sus rivales. Desde ataques verticales y rápidos, hasta centros laterales desde varios puntos del terreno de juego.

Precisamente el juego aéreo es lo que más puede incomodar a la defensa rojiblanca. Los centros laterales es uno de los puntos débiles del Sporting. Tanto Pablo Vázquez como Perrin han sufrido en más de una ocasión en este tipo de situaciones.

Por ello, no es descartable que Jiménez pueda incluir a Eric Curbelo en el centro de la zaga. Si bien resulta difícil de imaginar que Pablo Vázquez y Perrin no estén en el once inicial, queda abierta la posibilidad de que los rojiblancos formen con tres centrales y dos carrileros. Un sistema de juego que ya se ha visto esta temporada en Gijón.

De confirmarse la permuta, un trivote en el centro del campo junto a Gelabert y Dubasin como referencias ofensivas formarían el once inicial de esta tarde para intentar derrotar al cuadro armero.

Independientemente de los elegidos por Borja Jiménez, lo que resulta evidente es que El Molinón vuelve a entrar en escena. El protagonismo de la grada va a más. Sobretodo en una temporada en la que la plantilla del primer equipo cuenta con un escaso fondo de armario. El sportinguismo volverá a jugar su particular partido para intentar sostener a su equipo en la zona noble de la clasificación. El Sporting lo necesita más que nunca para no volver a cometer los errores del pasado y dejar atrás la derrota del pasado fin de semana.

