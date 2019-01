El Molinón cae siete meses después Peybernes, Djurdjevic y Neftali, abatidos tras la derrota. / DANI MORA El Sporting volvió a perder ante su afición después de la última derrota ante el Valladolid ANDRÉS MAESE GIJÓN. Domingo, 6 enero 2019, 04:33

«Las derrotas siempre son dolorosas, pero duelen más cuando suceden ante tu afición», comentó Carlos Carmona tras el duelo ante el Zaragoza. El Molinón volvió a vivir una derrota del Sporting siete meses después de que el Valladolid clavara un puñal en el corazón del sportinguismo en el 'play off' de ascenso a Primera División. Jaime Mata sentenció entonces una eliminatoria que terminó con una victoria (1-2) de un conjunto castellano que una semana después se convirtió en equipo de Primera División.

Con un verano de por medio, con lo que ello significa, el Sporting no hincó la rodilla en el estadio gijonés hasta ayer. Diez equipos habían visitado El Molinón antes de que el Zaragoza de Víctor Fernández levantara ayer el telón de 2019 en un estadio que presentó una de las mejores entradas de lo que va de campaña.

Rivales como el Málaga, Las Palmas, Tenerife y Mallorca fueron incapaces de llevarse los tres puntos de un fortín que aguantó al equipo en la clasificación ante el gran bache en el que se vio inmerso Rubén Baraja al frente del grupo, que terminaría con su destitución.

Una de las claves de Segunda División para no abandonar la zona alta de la clasificación pasa por sacar adelante la mayor parte de los encuentros que se disputen en casa. Convertir El Molinón en un fortín es innegociable para cualquier entrenador que se siente en el banquillo rojiblanco. Con la derrota de ayer, ahora el Sporting se ve casi en la obligación de ganar el próximo fin de semana en Albacete para no perder el hilo de los 'play off'. Será un objetivo complicado, pero no queda otra que regresar con una victoria.