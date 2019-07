Sporting Manu García: «Estoy en un momento en el que quiero crecer y un paso al Sporting lo sería» El centrocampista del Manchester City Manu García, formado en Mareo, en el muelle de Luanco. / DANIEL MORA Manu García | Centrocampista del Manchester City «He hablado con José Alberto; está claro que pondría de mi parte, pero ahora es complicado saber qué va a pasar» IVÁN ÁLVAREZ LUANCO. Lunes, 1 julio 2019, 03:09

«Respira fútbol». El destinatario de ese halago, firmado por un excentrocampista con un impactante palmarés como Patrick Vieira, es Manu García (Oviedo, 1998), quien tras encandilar a Holanda con su talento dio el pasado verano un paso más en su proceso de maduración futbolística.

Puso rumbo a Toulouse y al campeonato galo trasladó su visión de juego y su precisa conducción de balón en carrera, esas virtudes que comenzaron a florecer en Mareo y le llevaron a dar el salto a la cantera del Manchester City. Con el bronceado como eco de sus vacaciones menorquinas, se cita con EL COMERCIO en Luanco, donde apura sus últimos días libres antes de incorporarse al gigante inglés para iniciar la pretemporada a las órdenes de Pep Guardiola en China, a la espera de dilucidar qué camiseta vestirá en el nuevo curso.

-Su padre fue portero en equipos leoneses. ¿En casa de los García siempre se habló mucho de fútbol?

-Sí, a raíz de mi nacimiento un poco más (ríe). A mi madre no le gustaba el fútbol y ahora es la más forofa del mundo. Realmente a mí nunca me dieron un balón, sino que salió de mí. Gracias a mi padre, sportinguista de toda la vida, también soy del Sporting, aunque viviendo en Oviedo fuese más complicado. En mi casa siempre se ha hablado de fútbol.

-Otro de sus maestros en esto del balón fue José Alberto.

-Viví dos años con él muy buenos, en los que teníamos un gran equipo, con muchos que ahora están en la primera plantilla y el filial del Sporting. Somos muy buenos amigos y cada vez que vengo por Asturias quedamos. Tengo muy buenos recuerdos de aquella etapa porque también aprendimos mucho con él. Le deseo lo mejor porque para mí es un grandísimo entrenador.

-Decía en EL COMERCIO que la temporada pasada añoró un '10'. Encaja en ese perfil, ¿le gustaría reencontrarse con él?

-(Sonríe) A ver qué pasa. Se puede decir que se ha hablado, pero también es complicado. Ahora mismo no sabemos el City qué va a hacer. De momento, empiezo con ellos, pero no sabemos si va a haber un traspaso, que es de lo que más pinta tiene, o una cesión. Es complicado, pero veremos qué pasa.

-¿Es un obstáculo demasiado grande para su vuelta que el Sporting esté en Segunda?

-Estoy en un momento de mi carrera en el que quiero crecer, un paso al Sporting sería también para crecer y no tengo que cerrar puertas a nada. Ojalá algún día juegue en el Sporting y está claro que pondría de mi parte. Es un club en el que me gustaría jugar algún día. No se sabe si va a ser pronto, pero ojalá.

-Lideró la talentosa generación del 98 sportinguista junto a Nacho y Dani, ¿qué siente al verlos en el primer equipo?

-Llegué a jugar en campos de arena en Mareo contra el Sporting cuando estaba en el Astur. Creces con ellos y al ver que llegan a jugar en El Molinón con el primer equipo es una pasada. Como es el club de mis amores, es una envidia sana. Me alegro mucho por ellos y ojalá yo también pueda jugar ahí.

-Nacho Méndez le elogió cuando fue premiado por el Fútbol Draft.

-Desde el principio, cuando llegó al Sporting desde el Roces, que yo ya estaba en el club, nos llevamos siempre muy bien. Cuando me fui seguimos manteniendo el contacto y cada vez que vuelvo quedamos casi siempre, para jugar alguna pachanguilla o para tomar algo.

-¿Reconoció el sello de José Alberto en el primer equipo, en un contexto de tanta urgencia?

-La sensación que me dio es que José Alberto metió muchas pinceladas de lo que es, un entrenador muy intenso que hace que todos los jugadores estén muy enchufados, pero creo que tiene todavía mucho más que dar. Tuvo que buscar la manera de sacar puntos lo más rápido posible y se decantó por una que quizás no sea la más bonita para algunos. Puede sacarle mucho más rendimiento y si ahora le dejan trabajar la idea que él tiene puede salir muy bien.

